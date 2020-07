De la rendición….se puede hablar?

Esta semana el tema que parece ser de campaña es la rendición de cuentas.

Que nos preocupa y ocupa a quienes somos candidatos a ocupar el cargo más importante en Salto pero va a contrapelo de lo que necesitan los salteños: trabajo, vivienda, estabilidad.

Peor aún escuchar de filas de Lima que la explicación es que la deuda se arrastra de la administración anterior.

Negar lo anterior es hacer trampas al solitario pero de ahí a justificar que el crecimiento a más del doble es por culpa del otro, es simplemente canallezco.

Incluso lo vimos al ex intendente Lima justificar este horror financiero.

El fideicomiso Daymán, la compra de maquinarias (que no se usa por falta de insumos o porque en algunos casos las rompieron casi nuevas) y las obras.

Pregunto: alguien puede tomar como serio lo que dice Lima del endeudamiento?. Alguien puede tomar como serio responsabilizar al anterior gobierno cuando en préstamo recibieron tres veces más de lo que debía la administración anterior y se endeudaron el doble?

Alguien puede tomar en serio que se explique que esto se resuelve extendiendo el pago del fideicomiso Daymán de quince a treinta años?.

De que se trata? De un suicidio político colectivo?.

No nos sumamos a eso, al asumir nos vamos a hacer cargo de la responsabilidad de ordenar los números, emprolijarlos, mostrar que es muy serio manejar los dineros públicos de un departamento orgullo de todos, que hoy, y por el Frente Amplio de Lima, solo da tristeza.

Miguel Feris.