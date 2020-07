PROPUESTAS

Por German Coutinho: Estimados lectores que tienen la gentileza de acompañarnos, hoy nuestro Departamento y el país viven momentos muy complicados. Siguen falleciendo personas por la pandemia y también por no tener donde pasar una noche. Miles de compatriotas sin trabajo y con muchísimas dificultades.

Se los transmito con franqueza, no conozco ni uno de los problemas de la gente que se solucionen desde el enfrentamiento o sin proponer para adelante.

Por eso, en estas líneas les quiero transmitir como recuperaremos Salto, si ustedes nos dan la oportunidad de ser el próximo Intendente.

Vamos a apostar fuertemente al DESARROLLO PRODUCTIVO y a generar EMPLEO. Por lo tanto, debemos continuar y concretar el proyecto de Central Hortícola del Norte y promover la industria de la Construcción. Aprovechando nuestra posición territorial y regional trazaremos objetivos como concretar la instalación de Free Shops, pensar en la instalación de Zona Franca de servicios e impulsar la generación de un Polo Tecnológico.

Vamos por el reposicionamiento del TURISMO.

Podemos volver a imponer a nuestras Termas como destino reconocido y buscado por turistas. Seremos articuladores de todos, volviendo a reunir a todos los actores que hacen un gran esfuerzo y así potenciar juntos el desarrollo turístico de nuestro destino. Golpearemos las puertas necesarias en la capital, para que nos ayuden a mejorar la infraestructura para facilitar la conectividad (rutas, aeropuerto) y para que podamos concretar el arreglo del camino de acceso a Termas de Arapey y el saneamiento de Termas de Daymán.

Definir calendario anual de eventos y circuitos culturales e históricos como atractivos adicionales así como también vamos a retomar los lanzamientos promocionales de la temporada termal como lo hicimos y con probados resultados, buscar hasta encontrar inversores privados que vean en la Intendencia un aliado y se animen a venir a apostar acá.

Y así como nosotros debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, también la debemos incorporar a todos estos procesos para que Salto vuelva a ser nuestro Salto, el Departamento que todos querían venir a conocer.

Si, vamos a GESTIONAR LOS RECURSOS con responsabilidad. Definir medidas para detener el déficit del presupuesto departamental y reestructurar el endeudamiento procurando mejores condiciones de pago de la deuda actual.

Lo haremos, pero no al costo del bolsillo de la gente. No se crearán nuevos tributos ni se aumentarán los actuales por encima de la inflación y se mantendrán las bonificaciones a los buenos pagadores así como se ofrecerán condiciones de refinanciación favorables para los deudores, para que puedan hacer frente a sus obligaciones.

Seremos capaces de cumplir con los SERVICIOS BASICOS ESENCIALES.

Una ciudad limpia, con un adecuado plan de recolección de residuos, donde se realice el mantenimiento y la renovación de la flota afectada a la recolección en tiempo y forma.

Llevaremos adelante un plan de reparación y mantenimiento de calles y de caminos rurales.

Vamos a volver a tener nuestros parques, jardines y espacios públicos en condiciones.

Y no nos vamos a olvidar del interior, ejecutaremos con eficiencia el Fondo de Desarrollo del Interior y vamos a afianzar la relación con los Municipios para mejorar la prestación de servicios.

Sigamos avanzando con propuestas concretas y realizables, con nuestra impronta social, de estar con los que más necesitan.

Somos hacedores, pensamos en un Salto mejor, queremos un Salto mejor, pujante y solidario. Por eso trabajaremos incansablemente.

Trabajar, levantar la mira, tender la mano y recuperar Salto.