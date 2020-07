¡Debate ya!

Por: Andreina Rossi

La Rendición de Cuentas que presentó la intendencia del FA ante la Junta Departamental de Salto deja al descubierto que la gestión del ex intendente Andrés Lima no sólo no cumplió con las expectativas de la gente sino que nos deja un departamento en el horno. La falta de acción y eficiencia de su administración, nos permiten pintar un cuadro espantoso.

Repasemos: menos inversión, menos obras, más deudas con proveedores, una plantilla enorme y un déficit acumulado -según la prensa- mayor al que criticaron.

¡Ni siquiera la excusa de que todo es culpa de la pandemia puede disimular semejante desastre!

El próximo intendente deberá hacer frente a esta dura realidad y sacar al departamento del pozo en el que lo hundieron, para lo cual se requiere hoy más que nunca a alguien capaz, experimentado y con la voluntad de tomar el toro por las astas y sobre todo con un gran equipo detrás!.

Esa persona es German Coutinho, a quien cada vez más salteños de todos las tiendas políticas observan como el indicado.

¿Qué mejor que un debate entre el representante de este Salto sin futuro y quien representa el cambio posible?

¿No será hora de que Lima acepte debatir con Germán? ¿De que rinda cuentas y que los salteños puedan comparar propuestas?