Brindo por Arapey, por este medio rebosante de futuro

Como ustedes saben, hoy 3 de julio nuestra radio cumple 27 años desde la primera transmisión en 1993.

Arapey ha sabido mantener una posición de liderazgo a lo largo de todos estos años.

Hoy, a pesar de la aparición de nuevos medios, la radio mantiene plena vigencia, con una alta valoración por parte del público, resaltando valores como compañía, cercanía, inmediatez, interacción, libertad. Además, Arapey se destaca por su credibilidad, responsabilidad periodística, profesionalismo, valores que identifican también a nuestro Grupo «Giovanoni Contenidos.»

Veintisiete años de un medio y empresa salteña no se cumplen todos los días. Brindar por nuestros directores que ya no están pero siempre los recordamos y nos guían, Luis Giovanoni y Teresita Honsi.

La orden fue clara y se esta cumpliendo.

No aflojar.

Por más Arapey cercana a la gente.

Federico Giovanoni

Director