Escanellas denuncia que Mides y Albisu hacen politica con la necesidad de la gente

Por Agustina Escanellas: Que dolor y que impotencia.

NO trabajamos para eso.

NO trabajamos para que hagan política como antes hacia el Frente Amplio desde el Mides. NO. NO. NO.

En estos momentos en el interior del Departamento se están repartiendo canastas con autoridades del Mides, funcionarios del Mides y dirigentes políticos del Partido Nacional de confianza de Albisu, haciendo política con la necesidad de la gente.

En estos momento están en el interior y que me desmientan.

Tristísimo lo que viene haciendo la 404 de Albisu en representación del Partido Nacional.