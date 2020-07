Andrés Lima: “En este gobierno departamental se han pagado 63 meses de sueldo sin atrasos”

El pasado 29 de junio en horas de la mañana, la Intendencia de Salto procedió a pagar el sueldo de los funcionarios municipales. Esto no pasó inadvertido para el exintendente Andrés Lima, quien aprovechó, una vez más, su página oficial para refrescar la memoria:

“Desde el comienzo de nuestra gestión al frente del Gobierno Departamental, desde la oposición se decía una y otra vez que la Intendencia estaba fundida y ponían en duda que se pudieran pagaran los sueldos cada mes”, recordó que, “Carlos Albisu -hoy candidato a intendente- fue cargo de particular confianza del Gobierno del Partido Colorado, estuvo alrededor de 3 años como director de Salud e Higiene”.

“El tiempo nos ha dado la razón -enfatizó Lima-, desde que asumí como intendente, el 9 de julio de 2015, hubo que pagar el sueldo de los funcionarios de la Intendencia del mes de abril de 2015, mayo de 2015 y junio de 2015, que no pudo pagar el Gobierno de Germán Coutinho”.

“En aquel 2015, hubo que pagar 9 sueldos, en 2016, 2017, 2018 y 2019 se abonaron 12 sueldos cada año, más los respectivos aguinaldos y salarios vacacionales de los funcionarios”, agregó que, “en 2020, se van pagando 6 sueldos, además del salario vacacional y medio aguinaldo en la Administración que encabeza Alejandro Noboa y que pertenece a este período de gobierno” concluyó.