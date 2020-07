Estimados Amigos que tienen la gentileza de acompañarnos en este sueño de volver al Gobierno Departamental de Salto. Hoy el departamento y el país viven momentos muy pero muy difíciles desde que siguen falleciendo personas por una pandemia como también hasta por no tener donde pasar una noche. Miles de compatriotas sin trabajo y con muchísimas dificultades. No conozco problemas de la gente que se solucionen desde el enfrentamiento o sin proponer para adelante. Sigamos avanzando con propuestas concretas y realizables. Aprendiendo y creciendo. Cometimos errores y los vamos a corregir. Nuestra pelea no es con dirigentes es contra las tremendas dificultades de la gente. Les pido sigamos en esa línea y gracia por siempre estar. Todos ya saben que si quieren hablar del pasado yo estoy y me avisarán pero mientras tanto sigamos avanzando con toda nuestra energía en el futuro de nuestro querido Salto. Gracias!

Germán Coutinho