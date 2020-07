Lista 20115: «El Gobierno está ugando con su necesidad”

En estos días de viento y lluvia el equipo de trabajo de la lista 20115 se ocupó de la gente, visitando Barrios Caballero Viejo, Don Atilio, La Amarilla y el Cerro.

En Barrio Caballero Viejo nos indignó una familia que literalmente el Gobierno de turno está “jugando con su necesidad”, y lo expresamos con propiedad dado se le prometió el tan necesario saneamiento pero a cambio de un pago. Al principio no entendimos el funcionamiento de tal nefasto “negocio”, pero parece ser que a cambio de un pago mensual a un referente que se encarga de tal gestión, al parecer, dicha gestión tendría éxito por ser afín al partido político departamental de turno. Pero como si esto fuera poco, también les mintieron sobre el saneamiento, dado que nunca llegó y ahora lo usan como propuesta en su Plan de Gobierno, Plan de Gobierno que los vecinos rechazaron y nos dijeron no van a acompañar. A estos vecinos les explicamos cómo funciona el trámite, les explicamos que con la lista 20115 y Germán Intendente el tan necesario saneamiento va a llegar al Barrio caballero Viejo.

En Barrio Don Atilio la necesidad se centra en un Puente que cada vez que llueve el mismo se inunda, desbordando para entrar en las casas con consecuencias perjudiciales, tanto para los bienes materiales, como para las personas que allí viven, teniendo presente que hay niños que son los que más sufren con este problema, problema que tiene solución y se lo vamos a solucionar con el Gobierno de Germán Coutinho.

En Barrio Cerro nuestros jóvenes se reunieron con un grupo donde intercambiaron ideas sobre proyectos y preocupaciones relativas a ese colectivo. Nuestros jóvenes llevan adelante proyectos sobre Inserción laboral, espacios deportivos e inclusión para que tengan voz y voto sus inquietudes. Una muy linda jornada se vivió este pasado martes, ver gente tan joven con ideas nuevas, escucharlos es saber que hay futuro, que la juventud viene con fuerza, y por sobre todo, que los jóvenes sienten que con Germán Coutinho y la lista 20115 van a tener ese espacio para poder intervenir en el Gobierno Departamental.

En resumen, mientras todos están preocupados por la Rendición de Cuentas nefasta que nos dejó el Gobierno departamental de turno, la lista 20115, la lista de la gente, la lista que camina casa por casa todos los días, siguió con su rutina de trabajo. La Intendencia de Salto está mal, el ex Intendente Andrés Lima dijo que no iba a dejar fundida la Intendencia, pero los números son claros, los números no tienen dos lecturas, solo un fanático puede decir que el Gobierno de Andrés Lima fue “bueno”.

Por todo esto votá un cambio, votá la verdadera Coalición en Salto, porque sabido es que a Germán lo siguen de todos los Partidos Políticos, muchos de ellos sin perder su condición de tal, pero entendiendo que para Salto…Germán es el verdadero cambio!!!