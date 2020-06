Por Germán Coutinho: PRIMERO SALTO

Mucho se ha hablado estos días de capacidad de gestión y de liderazgo. Pero mas allá de posturas o relatos lo que nadie discute es que Salto debe volver a posicionarse dentro de los mejores índices de ocupación e inversión como lo supimos generar y que hoy lamentablemente para muchos salteños no es así.

En cada recorrida visitando cada casa, barrio o localidad la gente nos pide que le contemos que queremos hacer, porque necesitan volver a sentir esperanza, mirar hacia delante y por lo tanto debemos volver a trabajar todos juntos para recuperar el Departamento que queremos.

Una tarea que no será de un solo hombre, sino de un gran equipo y que deberá ser de mano tendida, con solidaridad, con mucha dedicación, gestión y una actitud de se puede, de no dejarse vencer por las dificultades.

Nosotros pudimos hacer mucho por Salto, desde los accesos mejorados e iluminados, barrios enteros, las viviendas, los destacamentos, las piscinas, los baños públicos, la recuperación de espacios públicos como el Muelle Negro, las plazoletas que pasaron a ser plazas, los kilómetros de bitumen, cordón cuneta y vereda, la caminería rural, la casa de los deportes, la de la cultura y la del adulto mayor, tantas obras sociales para los jóvenes y para los abuelos, las donaciones de zona azul o lo que fue todo el contexto que se pudo hacer para nuestros emprendedores y que se vio reflejado en más trabajo y en el bienestar de los salteños. Nuestro apoyo constante a todas las empresas que vinieron a apostar a Salto y que tuvieron en la Comuna un aliado. Apertura de hoteles, construcción de edificios, trabajar por Destino Termas para posicionarlo en la región.

Pero no vamos a quedarnos en lo que ya hicimos, aunque si lo recordamos porque lo hecho, hecho está y “ obras son amores” como decía el gran intendente Armando Barbieri .

Hoy nuestra bandera es volver a posicionar a Salto como ese gran departamento productivo y pujante.

Trabajamos muchísimo en generar un gran programa de gobierno para el futuro de Salto, que es nuestra hoja de ruta. Estamos orgullosos de nuestro Programa, que se nutre de nuestra experiencia , de haber escuchado a todos y también un programa que se hizo desde la autocrítica, sabiendo que hicimos bien y que debemos corregir para hacerlo mejor.

Estamos convencidos de que a este Departamento lo vamos a recuperar trabajando juntos, con seriedad y compromiso para poder generar un Salto de oportunidades.

Queremos a nuestro Departamento y a nuestra gente, elegimos vivir acá y es el lugar en el que queremos que puedan vivir nuestros hijos y nietos.

Pese a las dificultades , queremos transitar este camino con entusiasmo y con mucha responsabilidad, porque sabemos que se puede y porque sentimos que es momento de no dejarse ganar por la chatura de nuestro departamento y de levantar la mira generando con la participación de todos los que estamos y de todos los que se quieran involucrar para hacer posible los grandes cambios que hoy estamos necesitando y que no pueden esperar.

Queremos que nos vuelvan a dar una oportunidad , porque seremos capaces de concretar proyectos y obras. Queremos que en vez de hablar de desocupación hablemos de trabajo, en vez de sentir que no pasa nada, conseguir inversión, realizar obras y ejecutar proyectos con eficiencia y profesionalismo.

Y así lo haremos, con todos los que creen en nosotros y en nuestro proyecto, porque por encima de todo, nuestra obligación es tener la madurez de trabajar juntos, con tolerancia, con respeto de la opinión del otro, insistiendo en el diálogo y así avanzar comprometidos con Salto, porque Salto siempre está primero, por encima de los partidos políticos y de nosotros mismos .

En eso estamos y así lo haremos porque como lo dijimos en nuestra primera campaña electoral y sigue siendo nuestro motor, felices aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar los costos para hacerlos realidad.