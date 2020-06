Daniel Galliazzi dijo que la situación del sector turístico le «aflige»

Daniel Galliazzi fue tajante como acostumbra en sus discursos. El líder de la Lista 4000 estuvo en el programa La Mañana de Radio Arapey con Martín Giovanoni y no se guardó nada, dijo lo que pensaba y habló de lo que piensa acerca de la administración municipal.

«Hoy escuchamos a Lima festejar que pudieron pagar los sueldos todos los meses de su gobierno. Pero es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Adónde hemos llegado. Porque en realidad no debería importar quien pagó o no pagó los sueldos de la Intendencia, sino el hecho de que acá para adelante se sigan pagando y la gente esté tranquila, porque con eso no se juega», expresó Galliazzi.

«Yo soy de la lista 4000, porque quiero ser edil del pueblo, un edil de Salto, respetando el voto del que me puso, porque el que vota a Daniel Galliazzi, vota una idea bien formada y el que lo haga, sabe que Galliazzi va a apoyar una buena gestión sin importar quien lo haga, voy a ir a pelear por la gente, a mi la gente que me vota es gente de barrio, gente de campo adentro, muchas veces olvidada, que es la gente con la que me identifico», dijo.

Con respecto a la movilización que se realizó el pasado domingo por la situación que se vive en las termas, Galliazzi señaló que «vi muchos políticos, caras que no veía nunca pero que ahora los vi a todos juntos, hasta sin respetar la distancia por el coronavirus, pero esta bueno que se preocupen por el turismo, es un tema muy importante y que me aflige mucho».

El líder de la 4000 manifestó que «van a cerrar muchos comercios en la zona termal, porque es lógico, no se puede aguantar varios meses sin generar un solo peso y conozco la realidad desde adentro y me preocupa qué es lo que va a pasar con esa gente, porque cuando abran sus puertas, no van a empezar a trabajar de un momento a otro, les va a costar. Entonces hay que apoyarlos

no hemos salido de la pandemia aún, entonces hay muchas cosas complicadas, pero tenemos que apoyar a todos los sectores especialmente el del turismo»