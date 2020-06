Sergio Acuña: “Andrés Lima dejó una Administración dinamitada, ADEOMS brazo político del FA no se escucha”

Por Sergio Acuña

Lamentablemente el déficit y endeudamiento que padece la Intendencia de Salto deja al descubierto la pésima administración de Andrés Lima.

Quien además en las últimas horas se ha intentado desmarcar de esta angustiante situación afirmando que él había pagado 62 meses de sueldo.

Lo que no dice es que dejó una Administración dinamitada, totalmente desfinanciada y que esto para nada responde al efecto COVID 19. Ya desde antes de la pandemia, las finanzas de la Comuna estaban absolutamente comprometidas, lo que podremos comprobar con la rendición de cuentas.



Se gastó los más de 1000 millones que se le dejó para saldar todo y además se endeudo el doble.

Esto obviamente no nos alegra a diferencia de la actitud de algunos dirigentes del FA cuando pedían al Gobierno Nacional que no le enviaran las partidas a Salto buscando un rédito político.Tampoco nos sorprende la actitud del Gremio ADEOMS que por ser el brazo político del FA ni se lo escucha.

Naturalmente somos diferentes. Nos preocupa y no queremos que le vaya mal a Salto.

Deseamos que se encuentre el camino para que Salto salga de esta delicadísima situación.