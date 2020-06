Marazzano : Confío en que pronto se lograrán acuerdos para que los salteños no nos veamos perjudicados

Ante los hechos de público conocimiento referido al vinculo de Ancap con la Intendencia de Salto, la candidata a Intendenta por el Frente Amplio Soledad Marazzano, manifestó que confía en la capacidad de diálogo – entre las partes- para encontrar soluciones y que la medida no afecte a la ciudadanía.

“Estoy segura que dialogando se encontrarán las soluciones. No creo que el Gobierno Nacional y Ancap quieran que los servicios esenciales y otros se vean resentidos en Salto. No son tiempos fáciles, la nueva realidad nos toca a todos. Confío en que pronto se lograrán acuerdos para que los salteños no nos veamos perjudicados” , aseguró Marazzano en su cuenta de red social facebook.