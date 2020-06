Martes 23 junio de 2020

PEDIDO DE DATOS E INFORMES

Sr. Intendente de Salto

Alejandro Noboa

La que suscribe, Mtra. María de los Ángeles Márquez Rossi, con cédula de identidad 3.225.797-8, con domicilio en avenida Julio Delgado No 1086, Salto, Uruguay; comparezco ante usted y digo que al amparo de la ley No 18.381 (Acceso a la información pública) vengo a solicitarle que en el plazo de 20 días se me proporcione la siguiente información:

ANTECEDENTES:

– Ante el conocimiento público de que la empresa ANCAP ha cortado el suministro de combustible a la Intendencia de Salto, así como de otros productos.

– Como se ha culpado de estos hechos y a la paga de proveedores a la situación de emergencia sanitaria y de Pandemia Coronavirus, covid19 y a la caída de recaudación como daños colaterales (cosa que ha pasado en los 19 departamentos del país y no todos son deudores y dejaron de pagar ANCAP).

– También se ha dicho por parte de autoridades en medios de comunicación que hay motivos políticos e inhumanos para que ANCAP deje de suministrar productos.

– Las mismas autoridades han manifestado en medios de comunicación que desde el mes de diciembre pasado ANCAP dio aviso que se debían poner al día con las cuentas atrasadas.

– PETICIÓN DE DATOS E INFORMES:

– Decir el monto exacto que la Intendencia de Salto debe a ANCAP detallado por producto y fecha, con una sumatoria total en pesos.

– Decir en qué fechas se realizaron reuniones para posibles negociaciones y planteos de pagos que no fueron aceptados por la empresa ANCAP.

– Presentar una planilla resumida de los gastos que la Intendencia ha realizado con ANCAP desde que asumió esta administración detallando año, monto que se pagó, monto que se debe.

– Detallar medidas previstas para el funcionamiento de la Intendencia sin el suministro de la empresa ANCAP.

……………………………………………………………

Mtra. María de los Ángeles Márquez Rossi

C.I. 3.225.797-8 47337752 Julio Delgado 1086