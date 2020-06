Lo que si debemos hablar

Asumimos la responsabilidad de ser candidatos a la intendencia por entender, como siempre lo hicimos en la vida, que solo quien no se involucra no logra cambiar historias.

Ese afán por interpretar el bien colectivo, las propuestas que lleguen a la mayor cantidad de personas, y la natural vocación por pensar en el bien común, nos exigen, nos comprometen.

Es, en ese compromiso sostener que como candidatos no veamos el bosque y solo el árbol, sería entender que la disposición a servir no es más que demagogia.

Este departamento ocupa los niveles más bajos y preocupantes del país en pobreza y desocupación.

La intendencia hoy, pensada como empresa, está literalmente en quiebra y el horizonte es oscuro.

Por eso tenemos claro que asumimos el compromiso de ganar la intendencia pero asumimos convocar a todos los partidos para la búsqueda de soluciones.

La cruda realidad de la que únicamente no parece darse cuenta el ex intendente Lima, nos obliga a pensar en una salida entre todos que estoy dispuesto a llevar adelante.

No existe un camino alterno al del diálogo, la construcción, en estos tiempos de crisis.

El único camino es un diálogo honesto y de compromiso entre todos. La historia de Salto nos obliga y asumimos esa obligación como tantas otras. Convencido que otro camino es posible, el de la austeridad, la gestión, el trabajo y el orden; ahí nos van a encontrar.

Miguel Feris