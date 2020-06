Daniel Cattani: «La desesperación que tiene Blardoni porque no dan los números lo lleva a cosas así».

El dirigente del Frente Amplio, Daniel Cattani habló con 10minutos sobre la polémica instalada sobre el empresario y candidato a la Intendencia de Salto del Partido Nacional Francisco Blardoni «Hasta ahora no escuché que similitud tiene la situación de Blardoni con Bascou el intendente de Soriano. Supongamos que la ciudadanía les da la intendencia ¿cómo ciudadano salteño nos conformamos con que digan »la empresa se la dejé a mi esposa»?. Eso lo dijo Bascou, mientras le compraba combustible e insumos a la esposa. A mí me gustaría que Blardoni aclarara que va a pasar si él es gobierno a nivel departamental. Él lo que dijo hasta ahora es que no está involucrado porque dejó la empresa a la señora. No van a hacer campaña limpia, si algún frenteamplista piensa que va a haber una campaña limpia por parte de blancos y colorados está soñando, algunos serán más respetuosos que otros, porque hay gente con la que se puede conversar».

»La desesperación porque no dan los números lleva a cosas así. Estaría bueno que Blardoni aclarara que pasa si llega a ganar. Sería bueno que firmara que en caso que ganara la Intendencia alguna de las dos cosas tiene que renunciar. O a la obra de la Central Hortícola o a la Intendencia» agregó.