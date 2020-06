ANCAP: UN EFECTO MÁS DE LA PANDEMIA POR LA BAJA DE INGRESOS EN LA INTENDENCIA.

Tal cual lo veníamos afirmando de hace semanas, producto de la pandemia del Coronavirus, con efectos dramáticos en la perdida de horas de trabajo, de cientos de salteños al seguro de desempleo, pérdida de salario o perdiendo la oportunidad de poder hacer la changa para el sustento diario, trajo como consecuencia una importante baja en los ingresos de la Intendencia en todos sus ordenes, en las Contribuciones, en la patente, en el ingreso en Turismo y servicio de Ómnibus, en las tasas comerciales, etc. Un poco más de 120 millones de pesos se dejo de recaudar desde el mes de marzo que comenzó la Pandemia y esto en el presupuesto de la Intendencia tiene un peso importante, porque genera atrasos en la cadena de pago.

En el día de ayer, luego de varias instancias de negociación con ANCAP, tratando por parte del Intendente de trasmitir la situación que atraviesa la comuna salteña, el directorio de ANCAP le comunica que le suspende a la Intendencia de Salto, el suministro que le brindaba, por atraso de pagos. Cuando se habla de daños colaterales de la Pandemia de Coronavirus, este es uno de ellos, donde no se obtuvo respuesta a la altura de las circunstancia por parte de ANCAP, porque se estaba solicitando flexibilizar el pago de la deuda, no se estaba pidiendo perdón de deuda, si no que en medio de esta pandemia se le diera a la Intendencia el mismo trato que se le dio a cientos de empresas por parte del estado.

En esta “Nueva Normalidad”, la Intendencia de Salto deberá continuar brindando los servicios a todos los salteños, comprando combustibles a los distintos distribuidores autorizados en el departamento, porque aun en esta dificultad, lo primordial para esta Administración son todos los salteños, que no se vean resentidos los servicios esenciales que la comuna brinda y es por eso que queremos darle la tranquilidad a todos los salteños que estos servicios se seguirán brindando, porque a pesar de las dificultades económicas que se está atravesando, se tiene respuesta.

Dr. Andrés Lima