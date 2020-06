Dr. Pablo Perna: «Me molesta el manejo político de ésto»

Dr. Pablo Perna en entrevista con 10minutos.com.uy se refirió al tema de la Central Hortícola.- Sostuvo que es un proyecto que tiene que salir, ya que beneficiaría a 400 productores y daría mano de obra a 7 mil personas. Expresó su malestar con el hecho de que todos los actores políticos utilizan el tema justamente con fines políticos.- “ Me molesta el manejo político de esto” manifestó. Asimismo, sostuvo que lo que dijo Alfie es lo más profesional y responsable. ¿Cómo se va a empezar una obra y no terminarla? Entiende que todos queremos que esto salga, pero el momento no es ahora.-