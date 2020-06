Vecinos de zona residencial reclaman por lineas de ómnibus

A LA OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA : SE PUEDE …?

Se puede concebir el argumento de que EN SALTO dos barrios puedan estar “TAN ALEJADOS” del centro (3 km) para no tener el servicio de Omnibus que debería brindar la Intendencia ? (como históricamente lo hizo hasta Octubre del 2017).

Alguien puede entender que por no tener “SUFICIENTES” usuarios no les importe brindar el servicio y quedar desatendidos? Donde está el discurso de la igualdad de oportunidades?

Se puede mirar al costado cuando mucha gente camina hasta el Frigorífico para tomar un ómnibus municipal o retornar caminando desde el frigorífico al barrio por una costanera sin veredas y de por sí peligrosa para el peatón ? Y obvio que son los que no tiene conducción propia o son menores de edad, por lo tanto a quienes más hay que contemplar.

Se pueden “SORPRENDER” pero somos los únicos barrios donde el ómnibus municipal fue suspendido y como solución nos entregaron de rehenes a una empresa privada COSA la cual no cumple con el recorrido que siempre tuvimos desde Barrio Uruguay hasta Arenitas y Villa Maguey y viceversa.

Por lo tanto si un trabajador viene desde Barrio Uruguay o tiene que retornar debe hacer trasbordo!!!

Al igual que cualquier usuario que su destino no sea cercano a la Plaza , que es el recorrido que le impuso la empresa privada a la IMS.

Alguien sabe que pagamos el boleto “MAS CARO” de Salto y capaz del Uruguay abonando ida y vuelta $ 40 y la pérdida de tiempo en el trasbordo por argumentos que no resisten análisis?

Nadie nos defendió. Nadie nos propuso soluciones. Una vez mas los barrios pagan la falta de civilismo mínimo para gestionar nuestros recursos y han pasado ya 3 años de gestiones desde la Comisión Vecinal sin encontrar soluciones.

Hasta el 13 de Marzo teníamos mediante la empresa COSA 3 horarios, insuficientes pero al menos había conexión hasta la Plaza Artigas. La pandemia hizo lo propio, pero aún así fuimos el único barrio sin servicio de bus.

Ahora nos avisan que COSA retoma el servicio, pero en solo 2 horarios !!! a primera hora de la mañana y al mediodía!!! CADA VEZ PEOR !! pese a que la IMS le paga a dicha empresa $7 por boleto para subsidiar la diferencia de precio del boleto, pues antes cobraban ($ 17).

Alguien puede entender que argumenten poca rentabilidad y paguen extra 7 pesos ?

No sería más sensato cobrar un boleto diferencial según km recorridos en toda la ciudad? Si el ómnibus no es rentable y se ajustan a una promesa electoral, no castiguemos solo a dos barrios !! Asuman el error, ratifiquen los números, hablen con la gente y sean por favor honestos y transparentes, no es tán difícil, créanlo que se puede.

La empresa COSA comenzó cobrando 17 pesos desde y hacia Plaza Artigas mas los 10 del ómnibus de trasbordo sumaban $ 54 ida y vuelta al barrio. ANTE LAS PROTESTAS Y LUEGO DE MILES DE VUELTAS, lo subsidiaron y la diferencia la paga la IMS!!!. DE LOCOS!!! Administración básica!!

ALGUIEN POLITICAMENTE COMPROMETIDO Y SERIO EN ESTE DEPARTAMENTO PUEDE RESOLVER ESTO? No puede ser difícil, pero lo triste es mirar y no hacer nada, siempre pensando en el costo político y no en el ser humano.

SOLICITAMOS:

RESTAURACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO O EL PRIVADO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE SIEMPRE TUVIMOS EN CUANTO A RECORRIDO Y HORARIOS Y PEDIMOS PARA EL RETORNO DE LiCEALES Y TRABAJADORES UN HORARIO MÁS EN LA NOCHE 20.30 HS

Hemos hablado con la Comisión y están dispuestos a conversar por enésimas vez con los responsables pero si tienen soluciones, sino absténganse de hacerles perder el tiempo como hace 3 años.

Reconocemos que nuestra Comisión vecinal ha hecho todo lo necesario pero no ha obtenido respuesta alguna. : VECINOS AB Y VM.