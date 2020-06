A BLARDONI SE LE ACABO EL RECREO

En los últimos días se instaló nuevamente el tema de la Central Hortícola. Cuestión ésta que ya va para los 20 años (desde el período del Escribano Malaquina, hasta el día de hoy) Consultado en la Mañana de Arapey, el Director de OPP dijo que en lo personal, la Central Hortícola no es un tema de prioridad; dichos que generaron un gran revuelo en los medio.

Pero a todo esto, nos llama la atención que el candidato a Intendente por el partido Nacional Franciso Blardoni, defienda a capa y espada la construcción de la misma. Sabido es, que varios ediles estarían analizando si es legal que Blardoni, candidato a Intendente, también sea el responsable la obra que nos ocupa.

Por más lejos que esté en los números de intención de votos, y sea casi imposible que gane la próxima elección, es un tema que hay que estudiarlo y definirlo.

La pregunta es: ¿Si Blardoni ganara la elección y fuera elegido intendente, sería su propio patrón en la construcción de la Central Hortícola? ¿Sería eso legal? Porque ético, seguro no lo es. Tengamos en cuenta que si no sale Intendente (algo que seguro no sucederá) si saldrán por sus hojas de votación ediles.

Dicho esto, esperemos que Blardoni recapacite y pueda definir si quiere ser político o continuar siendo empresario.