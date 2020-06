Lo que nadie habla

La campaña se puso en marcha otra vez. Un tiempo de paz relativa en donde cada uno trató de aportar a la emergencia en forma solidaria y algunos, pocos, uno, utilizó la necesidad para seguir posicionado.

Reaccionar en la emergencia es difícil. Unos lo hacen en la respuesta y otros lo hacen desde el oportunismo.

Cuando comenzamos este largo camino de Ciudadanos lo hicimos convencidos en servir desde la política y no «servirnos» de ella.

Parece que lo tan criticado por el Frente Amplio y en especial por el Dr. Andrés Lima, hoy es herramienta válida para defender cuestiones indefendibles.

Nunca imaginé a un frenteamplista como Lima sacarse fotos con gurises en la cola de ollas populares. Nunca imaginé a un frenteamplista pidiendo el 5 de Oro vacante cuando tuvo su propio pozo de plata para demostrar capacidad de gestión.

Nunca endilgué a cuenta de nadie la creación de asentamientos pero lo ví, a Lima, haciendo listas de familias necesitadas para terrenos a conceder.

Todo eso forma parte del humanismo, socialismo, comunismo, cristianismo que pregona el Frente Amplio?.

Dejenme decirles que la propia historia los condena con esta cruda realidad.

No me considero un estratega político de nada; ni un tocado por los vaivenes políticos que los votos me dieron para estar en la cancha siendo candidato.

Si me considero responsable en la posibilidad de cambiar esta realidad.

Como, frutilla de torta, ahora tenemos que el famoso fideicomiso de 1000 millones que Lima cobró, tiene un plus extra de Noboa de 30 millones más durante tres años para quienes podamos asumir la intendencia.

Entiéndase: 190 millones durante 12 años más y de esos, 30 millones más, durante tres años más. Sumando obviamente el déficit que esperamos surja de la rendición de cuentas.

Cada sector político dentro de un partido lo hace su historia.

Que historia escribirá el Frente Amplio de Lima, Noboa, y cómplices de un clientelismo político desnaturalizado.

No se trata de ganar por ganar, se trata de pedir una posibilidad para demostrar que los candidatos pedimos un voto de confianza para pensar en el bienestar de un colectivo al que Lima, Noboa, y su partido dieron la espalda.

Tranquilos, no hablaremos de herencia maldita jamás, haremos lo de siempre, en cada lugar que ocupamos…..gestionar.

Miguel Feris