Curso de DT Licencia «C» comienza el 15 de junio.

El lunes 15 de junio se pondrá en marcha el Curso de Entrenadores de Fútbol Licencia C, bajo la coordinación del profesor Sergio Rechac.

Dicha licencia C corresponde al primer nivel de cursos para los que quieran ser entrenadores, la licencia C tiene que ver con el fútbol infantil, abarca las edades de 7 años hasta 13.

El segundo nivel es la licencia B que tiene que ver con el fútbol juvenil y abarca todo lo que corresponde fútbol amateur, o sea que los que tengan licencia B podrían llegar a dirigir una selección de Salto o participar en los campeonatos de OFI” dijo en primera instancia.

El curso aproximadamente dura entre 6 y 7 meses se va a comenzar de una forma on-line con la plataforma Zoom con las materias que son de carácter teórico. Estos cursos tienen muchas horas dedicadas a la prácticas, por lo tanto las estamos dejando para más adelante para ver si tenemos la posibilidad de trabajar en cancha. En esta modalidad vamos a comenzar con clases que van a ser tres veces por semana y tendrán una duración máxima de dos horas.

El costo es una inscripción que tienen que abonar antes del 13 de junio, que es de 2,5 UR, esa inscripción va directamente hacia Montevideo, son aproximadamente $ 3.140, eso es imprescindible para poder inscribirse. Después dentro de la documentación importante está presentar los antecedentes de escolaridad, el certificado de buena conducta, fotocopias de cédula, foto carné y la ficha médica vigente.