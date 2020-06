Termas Quiere Trabajar: NO PEDIMOS DINERO, PEDIMOS PODER TRABAJAR.

Me dirijo a Ud. debido a la situación desesperante que vive el turismo termal, con miles de familias que dependen de esta actividad.

Me refiero a desesperante porque, dentro de este sector trabaja » mamá, papá y el hijo/a», todos dependiendo del mismo punto laboral para alimentar la familia.

Somos muchos trabajadores y comercios como hoteles, kioscos, markets, Spa, artesanos, parques termales, restaurantes, e inclusive las termas municipales, todos….muchas familias dependiendo de este ingreso económico, si bien ya era difícil trabajando ahora es desesperante.

Hoy hay hoteles, empresas grandes, que están pidiendo créditos bancarios, los cuales han sido denegados, para poder pagar aportes, sueldos y aguinaldos.

Vemos que en todo el territorio uruguayo se está volviendo a la nueva normalidad, vemos que se abren shopping, ferias, hoteles en muchos departamentos, colegios, escuelas, oficina, construcción, deportes…etc, y nosotros no tenemos fecha de apertura.

Las pérdidas son monstruosas, con contextos de cierre total, con años de lucha, trabajo, esfuerzo, pelea contra viento y marea.

Estoy de acuerdo por todo lo que han hecho hasta ahora, con mi total apoyo a todas las medidas que se tomaron, y que gracias a eso hoy estamos saliendo a flote de nuevo.

Pero también veo la injusticia y la incertidumbre que nos angustia al no tener una fecha de reinicio en el Termalismo, veo que no nos dan solución a corto plazo.

NO PEDIMOS DINERO, PEDIMOS PODER TRABAJAR.

Por favor, piensen en nosotros, por favor consideren nuestra grave situación, por favor que alguien nos dé soluciones, oportunidades, necesitamos trabajar nuevamente, no podemos seguir siendo ignorados!!!

Quedando a la espera de una breve respuesta.

Saluda atte.

Grupo de trabajadores termas de Dayman