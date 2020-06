Columna de opinión Cr. Walter Texeira Nuñez

Tomando la posta

En La columna de la semana pasada Carlos Silva se despedía por un tiempo de los lectores, me toca tomar la posta semanal en su lugar para continuar con la comunicación, que hare en forma personal y como integrante del equipo del Dr. Carlos Albisu candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Nacional.

También estoy tomando la posta en una actividad que hace mucho no realizaba como es la actividad política, con la idea de aportar una visión de nuestros problemas de quien la ha seguido desde otros lugares pero interactuando con los actores de la misma.

Desde este lugar es que los invito a reflexionar sobre como vemos a Salto los salteños y me pregunto ¿Somos conscientes de los problemas que tenemos?.

Me ha pasado que ante los índices de desempleo, pobreza, informalidad, de actividad y proyecciones económicas que nos muestran como uno de los dptos. con peor situación en el país, me digo que esto no puede ser cierto porque en Salto tenemos una producción agropecuaria variada con sus agroindustrias, el turismo termal, el comercio y servicios, la actividad universitaria y de formación docente, etc. ¿Cómo podemos estar peor que otros dptos. con oportunidades más limitadas?. Así uno termina negándose a ver el problema, desconfiando de las estadísticas, aunque los crecientes asentamientos en la ciudad y la actividad informal nos lo advirtieran y con esta actitud no solo no ayudamos a solucionarlo, sino que somos parte del mismo como alguien acertadamente me hizo ver.

Hoy el Covid ha desnudado la situación de empleo precario, de pobreza y de informalidad y nos muestra que los índices son correctos y que el problema socioeconómico es muy serio.

De la misma forma algunos actores políticos persisten en negar la responsabilidad en lo que ha pasado con nuestra Intendencia, particularmente en la última década, la cual tiene un grave problema de gestión de los recursos que la ha desfinanciado y de continuar así la hace inviable para cumplir siquiera con los servicios básicos para los cuales los salteños contribuimos, ahora agravado por el Covid.

La situación requiere un cambio profundo.

El primer cambio está en la actitud de cada uno de nosotros frente a la realidad y en la forma de hacer política. Si no comprendemos que el problema municipal y del dpto. son graves y que la respuesta no puede esperar en una tarea que nos necesita a todos, y perdemos tiempo valioso en pequeñas disputas y en pasarnos cuentas poniendo los objetivos electorales por encima de todo, no avanzaremos en las soluciones. La campaña política pasará, Salto seguirá cayendo, los problemas seguirán y la calidad de vida de nuestra gente será peor.

Enfoquémonos en SALTO, con nuestras legítimas diferencias políticas, pero elevando la discusión de las ideas y proyectos. Empezando por la Intendencia que en lugar de ser un factor de ayuda al desarrollo dptal. se ha transformado en uno de sus problemas más serios.

SALTO necesita proyectos y cambios de corto, mediano y largo plazo que atiendan sus problemas económicos y sociales, algunos con procesos ya iniciados cerca de concretarse y otros con los cuales soñamos y estamos comenzando a trabajar en coordinación y con apoyo del Gobierno Central. ¿Acaso lo urgente debe dejar de lado comenzar procesos que llevaran más tiempo? Entiendo que no, nada puede esperar en la situación que estamos, y si dejamos pasar las oportunidades la situación y sus consecuencias sociales se tornaran más difíciles de revertir.

En este equipo elegimos trabajar por soluciones para los salteños, asumimos ese compromiso con responsabilidad y no nos apartaremos de ese camino. Para eso queremos tomar la posta en el gobierno municipal de Salto.

Cr. Walter Texeira Nuñez