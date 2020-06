Lo urgente es la necesidad de la gente

En estos días está a consideración del Parlamento la Ley de Urgente Consideración (LUC), donde se aprobó en mayoría la misma y comienza el debate por artículos en el senado, con diversas opiniones sobre el alcance de esta Ley, que contiene dentro de sí decenas de leyes, porque no es solo un proyecto de ley, se intenta logra por la vía indirecta lo que no se pudo lograr en forma directa.

En principio rechazamos de la LUC, por dos elementos principales de peso, su forma y su contenido. La cuestión de forma es porque violenta claramente lo que la Constitución establece como una excepcionalidad, la cual esta ley tiene muy poco de esa excepcionalidad y abarca temáticas diversas no vinculantes con una emergencia, pero esto lo deberá de decidir la Suprema Corte de Justicia, pero hay fundamentos serios al respecto. Pero además llega en un contexto social critico, donde se está desarrollando una crisis a consecuencia de la suba del dólar, el aumento de precios que no son contenidos ni con las medidas de congelamiento de precios propuesto por el gobierno, aumento del IVA en compra por tarjetas, la inflación acumulada anual trepando al 11,05 % en mayo , el salario real cae y seguirá cayendo(en mayo se registra por primera vez una caída en 15 años); 220.000 uruguayos y uruguayas en seguro de desempleo, con ingresos reducidos al menos en un 40%, el desempleo saltó y no va a bajar en mucho tiempo; la pobreza creció después de muchos años(se estima que crezca en 100.000 uruguayos) y, en el caso improbable de que hubiese llegado a su techo, el tiempo para retrotraer los indicadores será superior a todo el período de este gobierno.

Y en su contenido, porque el proyecto trae como líneas principales de orientación general, un retroceso en cuanto a libertad de derechos individuales y colectivos y una afectación de los bienes públicos y de los recursos públicos básicamente orientado a las áreas de interés social, busca más concentración de la riqueza y del poder, disciplinamiento social y recorte de derechos. Porque generará menos libertad y más desigualdad. Pero además la LUC no es un instrumento aislado, es parte de la restauración conservadora, uno de sus instrumentos, luego vendrán sobre la política salarial y el Presupuesto.

En su intervención en el senado, nuestro senador Oscar Andrade expresaba “ Esta ley, entre otras cosas traerá supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades, generara impactos negativos en los Derechos Humanos en el país(según Amnistía Internacional)” y remarcaba que “ la urgencia con respecto al trabajo tiene que ser un amplísimo dialogo social y político para ver como logramos que los efectos de la pandemia se mitiguen, encontrar acuerdos para que la cobertura social se extiendan, para que los impactos duelan menos, porque los derechos nunca pueden ser obstáculos para el desarrollo del país, son una condición para el desarrollo”.

Sin dudas que la discusión es por ahí, es sobre derechos y libertades, es sobre desarrollo con inclusión o concentración de la riqueza. De aprobarse esta ley, tenderemos consecuencias por más de 10 años desde una perspectiva social, de retroceso en avances democráticos y una restauración neoliberal, de un gobierno coaligado conservador.

Pero el pueblo tiene respuesta y ayer en una de las mas importante manifestación de los últimos años, en nuestra ciudad la participación fue muy importante , los trabajadores organizados dieron su rechazo a esta ley retrograda, porque la Ley de Urgente Consideración no tiene nada que ver con la emergencia nacional, ni por su forma ni por su contenido.

Téc. Univ. Gustavo Chiriff / Lista 1986 – Frente Amplio