LA LUC ES EL FUTURO

Por German Coutinho: Mientras estén leyendo estas líneas estaremos en el Senado de la República debatiendo y aprobando los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

El miércoles aprobamos el proyecto en general y desde ayer nos encontramos tratando los temas en particular.

El contenido de la LUC no es inconstitucional ni es una improvisación. Hace 15 años que creemos en estas propuestas que hoy estamos impulsando, muchas de ellas promovidas por nuestro Partido en las anteriores legislaturas. Dejamos atrás las mayorías absolutas que marcaban la agenda y hoy sentimos que estamos construyendo desde el consenso, con la participación de todos los partidos políticos de la coalición y también desde la oposición. En los 22 días de discusión en la Comisión Especial se debatió, se propuso y se modificó. Hubieron 832 intervenciones de Senadores del Frente Amplio, 520 intervenciones de legisladores de la coalición de gobierno, se recibieron 27 delegaciones oficiales, 16 delegaciones de instituciones académicas, 112 delegaciones de la sociedad civil, como también representantes de organismo internacionales.

La LUC es para nosotros una esperanza y una oportunidad, es el conjunto de herramientas constitucionales que permitirán lograr lo que para nosotros es urgente. Estamos convencidos del significado que es para el Poder Ejecutivo y el Ministro Larrañaga, que están haciendo un gran esfuerzo para cambiar la tristísima situación de la seguridad con record de hurtos, rapiñas y homicidios. Cada uno de esos artículos son fundamentales para recuperar la seguridad, que para nosotros es una prioridad, y que lamentablemente no lo fue en los últimos 15 años.

En otros aspectos existen diferentes ejemplos de temas ya presentados e impulsados por nuestra colectividad, como el proyecto que permitirá la portabilidad numérica que brindará beneficios y garantías a los usuarios de telefonía celular, la creación de una regla fiscal tan necesaria y sobre la que tanto insistió nuestro Partido o el control de las sociedades anónimas propiedad de los entes del Estado.

Vamos a votar la creación del Ministerio de Ambiente, aunque señalamos en su momento que entendemos que este tema ya tiene nivel ministerial y que con la situación de la pandemia era mucho más importante impulsar la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un proyecto que ya estaba pronto y fue presentado en la anterior legislatura.

En su momento también anunciamos respaldar la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, porque la queríamos autónoma e independiente. De todas formas nos reunimos con la Ministra Moreira del MVOTMA, donde nos interiorizamos del tema y les transmitimos nuestra preocupación para quienes vivimos en el interior. Fuera del ámbito del Ministerio , entendíamos que sería mucho más eficiente, teniendo en cuenta la burocracia de tantos temas que pasan a ser residuales pero que para nosotros son tan importantes. Queremos ganarle a los asentamientos, a esa incertidumbre de miles de uruguayos y vamos a votar esos artículos con la confianza y la expectativa de que le vamos a ganar y que las familias uruguayas van a tener la oportunidad de contar con viviendas dignas. En esa línea transmití en su momento la propuesta de nuestro Partido para crear el Meviur, es decir el Mevir urbano, obra social que terminó con los rancheríos en la campaña y surgió como propuesta de Gallinal Heber en el Gobierno de Gestido y fue la solución para terminar con los rancherios rurales.

No vamos a acompañar los artículos 233, 234 y 235 de la LUC. En lo personal sigo manteniendo que tendríamos que haber dejado el proyecto como llegó desde el Poder Ejecutivo. La desmonopolización de los combustibles es justa y necesaria y en esta ocasión estamos dejando pasar una gran oportunidad que no debimos temer. Quiero que los combustibles de mi país compitan, como hicimos con los celulares, con el Banco de Seguros del Estado, con el Banco de la República del Uruguay y como creo que tenemos que seguir haciendo.

Hoy, la LUC es una realidad, es presente y es futuro. Es la herramienta del cambio para el cual trabajamos, el que los uruguayos votaron en las urnas y nosotros concretando en el Parlamento.