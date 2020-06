Fabián Bochia: “Hubo tiempo para el desarrollo de Arapey, no lo quisieron”

El exsecretario general de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, afirma que ha escuchado varias propuestas a nivel de turismo y que muchas de ellas hablan del crecimiento de Termas del Arapey.

“Nosotros queremos recordar que una propuesta para el desarrollo turístico de Termas del Arapey, fue enviada a la Junta Departamental el 3 de mayo de 2018 y no se tuvo respuesta por parte de los ediles del Partido Nacional ni de del Partido Colorado, tampoco de los ediles frenteamplistas que luego de ser electos por esa fuerza cambiaron hacia otros lemas.”

“Estamos hablando de un proyecto que es un debe para el departamento; han pasado varias administraciones y ha avanzado poco, pero es de esos proyectos que necesitan acuerdo político departamental sin importar el lugar que uno ocupe.”

“Recordamos que hicimos un trabajo a conciencia sobre la base de lo que aportaron técnicos y funcionarios de Ordenamiento Territorial de la Dirección General de Obras de la comuna. Luego hicimos una presentación pública que despertó el interés de varios inversores. En algunos casos hasta nos llamaron personalmente, recordamos a dirigentes del gremio de funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de docentes de Secundaria que querían adelantarse para desarrollar la inversión de colonias de vacaciones como hay en el Este”.

A su vez “hubo un trabajo de la Unidad Jurídica para despejar la zona futura de inversión que fue pensada primeramente en una de las primeras administraciones del escribano Malaquina. Mandamos ese proyecto de decreto, que en realidad son dos, con la firma del Dr. Andrés Lima y la mía, pero no hubo pronunciamiento de las comisiones respectivas del legislativo departamental. Hubo tiempo para el desarrollo del enclave turístico, no lo quisieron. Lástima porque apuntaba al desarrollo. Era un trabajo técnico, pero sin embargo no lo votaron. Los que hoy tiene propuestas desairaron la nuestra.”

“Nosotros apoyaríamos este proyecto desde la Junta Departamental como lo hicimos desde el gobierno, pero parece que algunos candidatos sólo están dispuestos a apoyar el desarrollo si son intendentes, así no es, y lo decimos con credenciales en la mano. Vale recordar que fue la Administración que encabezamos con el Dr. Andrés Lima le que puso el nombre de Malaquina a una parte de la Costanera Sur, y fue a propuesta nuestra y creo que ganamos todos homenajeando a un emblema de un partido que no es el nuestro» sentenció Bochia.