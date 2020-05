Planteo de Marazzano al intendente para ahorrar más de 600 millones en dos años

La contadora Soledad Marazzano se reunió en las últimas horas con el intendente Alejandro Noboa, para transmitirle propuestas sociales y financieras a fin de paliar la crisis que vivirá la administración por causa del coronavirus.

La candidata a la Intendencia, analiza que habrá caída en las recaudaciones y aumento en las erogaciones de carácter social, por lo cual es necesario aplicar rápidamente ajustes financieros que generen disponibilidad de recursos, sin aumentar impuestos a la población.

En un paquete que Soledad Marazzano entregó a Noboa, se ha configurado varias herramientas legales y financieras, alguna de las cuales debe tener aplicación inmediata.

“La grave situación financiera en que Coutinho entregó la Intendencia, obligó al Frente Amplio a contratar un fideicomiso por 330 millones de Unidades Indexadas, es decir un préstamo a quince años. Ese fideicomiso obliga a los salteños a pagar hoy casi 200 millones de pesos de cuota. “

Dijo Marazzano: ”Le he propuesto al intendente gestionar una moratoria en por lo menos dos cuotas, es decir postergar su pago, con lo que Salto tendría en dos años unos 500 millones de pesos de disponibilidad para iniciativas y obras que dinamicen el departamento. Hemos estudiado responsablemente el asunto y estamos convencidos de que hay caminos para concretarlo. Como sabemos que los acreedores no vendrán a ofrecerlo, debe la Intendencia hacer la petición, trámite para el cual no estaría necesitando anuencia de la Junta Departamental.”

Marazzano planteó también a Alejandro Noboa crear, ya mismo, un tributo extraordinario al sueldo actual del Intendente y los cargos de confianza, mientras no se apruebe el salario del próximo jerarca. “Con eso abatiremos costos salariales de quienes tienen cargos políticos. Luego, cuando llegue el momento de fijar el salario del nuevo titular, propondré en la Junta Departamental, en mi carácter de edil, que el nuevo sueldo y gasto de representación sea la mitad del actual, por los dos primeros años de gobierno, sujeto a la realidad de la crisis del departamento. Lo hago siendo postulante al cargo, pues entiendo que el ejemplo debe venir de los propios candidatos.”

Otra de las iniciativas que Soledad Marazzano presentadas a Noboa, es la de realizar una simbiosis entre departamentos y unidades de la Intendencia. “Así reduciremos por lo menos a la mitad los salarios de los responsables políticos. En mi gobierno de hecho habrá la mitad de departamentos, y por tanto menos costos operativos. Todos los ahorros actuales y futuros, se destinarán a superar esta crisis generada por la pandemia.”

En las próximas horas Soledad Marazzano transmitirá sus iniciativas a todos los partidos políticos del departamento, comenzando por el propio, el Frente Amplio.