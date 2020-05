SON MEMORIA, SON PRESENTE, ¿DONDE ESTAN?

Desde el año 1996 la organización Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, cada año y de forma ininterrumpida marcha acompañada por el pueblo uruguayo en reclamo de Verdad y Justicia, rescatando la Memoria de de un pueblo que se niega a cerrar una página de su Historia que permanecerá abierta hasta que encontremos al último compatriota desaparecido.

Esta búsqueda de recordar, (palabra del Latín “Re” “Cordis”: “Volver a pasar por el Corazón”), emerge de la necesidad de rescatar la Memoria, de mantener viva la Memoria colectiva, tratando de sembrar conciencia, para que los hechos del pasado reciente no vuelvan a ocurrir.

Situados desde el hoy, y desde las nuevas generaciones en algunos casos puede costar el comprender vivencias vinculadas a uno de los periodos más oscuros de nuestro país, caracterizado por la cultura de silenciar, así surgieron el miedo, la censura y el silencio que tiñeron las páginas de nuestra historia durante tantos años que hoy continuamos reclamando que nos digan la verdad, que nos digan donde están nuestros compatriotas desaparecidos. Para comprender los hechos debemos comenzar por el principio, la escalada neoliberal sobre el continente , y la influencia de los intereses norteamericanos en la región convergieron en la aplicación de un plan de dictaduras sistemáticas en los Estados latinoamericanos, en Uruguay el Terrorismo de Estado fue directamente proporcional al proceso golpista que gobernó el país desde 1973 hasta 1985,fue una planificación directa, total, del aparato del Estado para destruir a organizaciones políticas y sociales, y a un sector de la población ; en esta región y en este país gobernados por el terror, hubieron compatriotas que soñaron con una sociedad mejor, con un mundo mucho más justo y más humano, y en esa construcción se chocaron con la monstruosidad del terrorismo de Estado.

Fueron jóvenes, adultos, hombres, mujeres, hijos, padres, hermanos, compañeros de vida, amigos, en muchos casos niños, madres, bebes y a veces aun no nacidos, fueron víctimas de un Estado que persiguió, que secuestró, que destituyo, que torturó, que exilió, que asesinó.

Parados hoy, desde este tiempo de la historia, son ya incontables las veces que nos preguntamos ¿Que hubieran hecho con sus vidas si el Terrorismo de Estado no los hubiera asesinado?, ¿Desde que lugar se habrían realizado?, ¿Cuántos hijos hubieran tenido?, ¿Cómo serian hoy sus rostros?…. ¿Cuan hermosa seria la calidèz de poder fundirnos junto a ellos en un abrazo?

El Presente es un reclamo de Memoria, de Verdad y de Justicia, “Hacer Memoria es tener esperanza para el Nunca Más”, es por eso que este año debido a las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia, será a través de las redes sociales que marcharemos, es a través de las intervenciones urbanas y desde nuestras casas que expresaremos nuestro reclamo, acompañando a cada Madre y a cada familiar, pero también acompañando la tradición democrática de nuestro país, a la tradición basada en la defensa de los Derechos Humanos, y parados en la historia , la que rescatamos desde la Memoria, la que Nunca Mas queremos que se repita.

SON MEMORIA,

SON PRESENTE,

¿DONDE ESTAN?

Prof. Lorena Molina.