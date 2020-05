CUANDO LOS NERVIOS TE DESBOCAN……

Por Pablo Bonet. Las expresiones de perfil mafioso y rastrero que tuvo hace unos días atrás en radio Arapey un dirigente local hablan a las claras de un estado de desesperación tremenda. Atacaron de la peor manera a nuestro candidato a la Intendencia, Francisco Blardoni, con difamaciones y en un tono amenazador. Las pseudo acusaciones que en esa entrevista se lanzaron deberían ser más motivo de una denuncia judicial que de una cháchara radial. Pero como todo lo dicho es producto de un estado de desespero político y no de una descripción real de hechos, el vocero de la derrota, el heraldo de la debacle, opta por el camino más sucio que es la difamación. Que bajo han llegado, que sucia se vuelve la política cuando ya sabes que tu objetivo está cada día más lejos, que rastrera la actitud cuando la verdad te deja fuera de la razón y la realidad de los hechos golpean tu credibilidad. Hoy se enfrentaron a alguien con prestigio, con información certera, con cocimiento de la realidad, con años de trabajo digno, con una trayectoria intachable y en ese escenario no saben confrontar si no es tirándose al lodo de la difamación. Están acostumbrados a debatir con alguien igual o peor, pero hoy lo tienen que hacer con alguien muy superior en honestidad, trabajo, sabiduría, experiencia y por sobre todo con DIGNIDAD. Es por eso que ahí lo dejamos. La cancha que ellos eligen no es la nuestra y mucho menos la de nuestro líder, Francisco Blardoni. El lodo es muy atractivo para los chanchos, la dignidad es un terreno donde pocos tienen espacio. En su cancha quedarán solos, ahí se manejan bien. En la nuestras ya han demostrado que no tienen altura para estar.