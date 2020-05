ANDRÉS LIMA LAMENTÓ LA PÉRDIDA DE “NANICO” GUGLIELMONE

Nos dejó físicamente el compañero Ramón Guglielmone. Conocido por todos como “Nanico”. Militante frenteamplista de toda la vida. Afiliado al Comité de Base Ceibal Oeste. Tenía su propio local que lleva su nombre, ubicado en calle Beltrán esquina calle Solano López. Ex jugador de Ceibal y campeón con la institución en 1980. Primer presidente de la institución Sol de América. Fundador del Baby Fútbol de Ceibal. Durante años fue árbitro de la Liga Salteña de Fútbol.

Hace años, siendo edil del FA, Nanico fue el primero en plantearme las dificultades que sufrían centenares de familias de Barrio Ceibal, cuando las enchorradas, producto del agua pluvial, causaban daños en las casas y viviendas que encontraban a su paso. Su constancia y perseverancia, hizo que hoy la problemática del agua de lluvia sea cosa del pasado, para las familias que viven entre Orestes Lanza y Avda Harriague.

Aunque vivía en barrio 25 de Mayo, se identificaba con orgullo como el ceibaleño más ceibaleño que uno podía imaginar. Compañero y salteño de mano tendida. Durante años y de forma voluntaria, cuidó cada detalle de la Plaza Estigarribia. Los baños que hoy tiene la Plaza, fue otro de los sueños que tenía Nanico y de los compromisos que nos hizo asumir si llegábamos al Gobierno Departamental.

Era un clásico el asado a la noche junto a los amigos del Kiosco “Ceibal 80”. Durante años tuvimos un local partidario en calle Cuareim casi Beltrán, donde acudían salteños de distintas zonas de la ciudad a plantear sus dificultades: Ramón no ocultaba su alegria cada vez que podíamos solucionarle a alguien, aunque más no fuera uno de entre tantos problemas.

Extrañaremos su don de gente sencilla pero sensible ante la realidad dura de salteños sin un sustento y su presencia en ese Kiosco y en esa Plaza. Un Kiosco y una Plaza que parecían hechas a su medida.

Nunca le gusto la comodidad de un sillón, sino la militancia de todos los días: una militancia desinteresada, sin horario y con la única satisfacción de saber que estaba ayudando a otros. Si hay en Salto, un Andrés Lima que fue Intendente y aspira a ser de nuevo Intendente de este Departamento y un Frente Amplio que es Gobierno, se debe a que existen en esta ciudad “Nanicos”, que con su forma de vivir y encarar la vida, y de relacionarse con los demás, convencen y construyen una realidad más justa y equitativa.

Dr. Andrés Lima