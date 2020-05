Por Esc. Gustavo Varela. Ese invento moderno llamado GPS, y que sirve a los efectos orientativos, cuando un conductor está con el rumbo perdido en referencia al punto que se ha planteado llegar, tiene como gran protagonista, generalmente, a una señora que va explicando por donde hay que transitar, y para el caso, que el conductor se sale del camino, le advierte al mismo con una palabra.-

Recalculando!!!

Con esa simple palabra, la señora, está indicando que la ruta establecida se ha dejado de lado y que está pensando que nuevo camino se debe de tomar.-

Los lectores se estarán preguntando a esta altura, para donde apuntó el escriba en ésta columna?

Hoy he dejado transitoriamente los números que tan nerviosos los tiene a “Muy Malo y Espantoso”, para centrarme en poner en tela de juicio algunos mitos que han querido instalar esos dos candidatos que se pelean por ser “el mejor de los peores”; ya todos saben que son los dos últimos ex Intendentes.-

Ambos han querido construir un relato que está fuera de toda realidad, uno diciendo que las cuentas están en orden y prolijas (¿?) y el otro indicando que si bien la cuentas no quedaron en orden en su gobierno, ya cuenta con un programa de gobierno para aplicarlo en un nuevo (¿?) periodo, rodeado de profesionales y técnicos altamente preparados.-

Ambos relatos, fogoneados por una minúscula horda de militantes irreflexivos, da la casualidad que se caen casi de la mano.-

Por un lado, el gobierno departamental que nos dice que precisa una línea de crédito, licita la misma, y da la impresión que no logra que le ofrezcan dinero (lo que es todo un síntoma).

Por otro lado, aquél, que hasta días atrás batía parche a viva voz de que tenía un formidable Plan de Gobierno, ayer nos comunica en una columna de éste prestigioso medio, que todavía lo están por fabricar, pues tienen que contratar a un economista que no es de Salto, para que lo escriba.

Realmente causa asombro como, candidatos que han pasado por el poder, que estuvieron al frente de las decisiones económicas de la que es la mas grande empresa departamental, como lo es la Intendencia, puedan manejar con tanta liviandad argumentos que caen por su propio peso, tan sólo con sólo dejar transcurrir el tiempo.-

La gente tiene que comprender, y creemos que lo está haciendo, que el destino del Departamento no puede estar en manos de quienes no tienen la más mínima empatía con el manejo racional de los bienes económicos de TODOS los Salteños.-

De ahí el tema del GPS.

Como saben que las cosas no ruedan bien, y que la ruta tomada no los está llevando al destino planeado, están apelando a que la popular Gallega, les grite RECALCULANDO!!!