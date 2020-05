La capacidad de asombro no tiene límites.

En plena crisis del Covid 19 y con la Intendencia de Salto solicitando una línea de crédito para amortiguar la delicada situación Económica- Financiera, por la que está pasando, hoy nos encontramos con que la Comuna SIGUE generando gastos, en situaciones que no son de URGENCIA para estos días.

Recientemente se ha publicado un llamado a licitación porque quiere crear un AUTO CINE en Costanera Norte.

Sabemos que por resolución del Intendente Dr. Alejandro Noboa, se realizó un ajuste en los sueldos de los funcionarios, llevándolos a perder un porcentaje importante de sus ingresos.

Por otro lado, los proveedores siguen a la espera de que se cumpla con ellos.

«Si hay pobreza que no se note» sólo basado en ese dicho se justifica el llamado a licitación.

No será mejor que Noboa invierta más en seguir colaborando en las Ollas Populares ?

No será mejor que paguen lo que Deben?

AUTO CINE.

Al final tenemos Gobernantes tragicómicos!

Martín Giovanoni