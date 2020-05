20 de mayo: paro parcial del SUNCA 

El próximo miércoles 20 de mayo el SUNCA realizará un paro parcial de 9 a 13 con concentración en plaza Artigas y marcha hacia plaza Treinta y Tres. El presidente del gremio a nivel departamental, Nelson Rodríguez, explicó que cumplirán todas las medidas establecidas en el protocolo del Ministerio de Salud Pública: usando mascarillas y manteniendo la distancia mínima de metro y medio entre los presentes.

El motivo de esta movilización responde a que, en el mes de abril, el Gobierno y la Cámara Empresarial acordaron el retorno a la actividad de los cerca de 43 mil trabajadores de la industria de la construcción en todo el país, en el entendido que estaban dadas las condiciones para la reactivación del sector. Al día de hoy, cerca de 10 mil de esos trabajadores no retornaron a sus puestos de trabajo porque cerca de 7 mil se encuentran en Seguro de Desempleo, otros no tienen los jornales mínimos para acceder a ese beneficio y otro grupo de trabajadores fue enviado al seguro el año pasado, motivo por el cual no pueden hacer uso de este recurso nuevamente.

El SUNCA también reclama porque el Gobierno nacional no cumplió con su palabra de firmar un Decreto para otorgar un beneficio económico extra mediante partidas otorgadas por el Fondo Social de la Construcción para embarazadas, personas con menores a cargo que integran el grupo de riesgo y trabajadores del sector que padecen otras enfermedades crónicas.

Otro de los puntos incluidos en la plataforma de las medidas del próximo 20 de mayo refiere al recorte en la inversión en Obras Públicas: desde el SUNCA denuncian que serán construidas mil viviendas menos mediante el sistema cooperativo, menor cantidad de liceos, centros CAIF y rutas nacionales, en comparación con lo que estaba previsto en el Presupuesto Quinquenal de la anterior administración. “No queremos que la pandemia la paguen los trabajadores”, dijo el presidente del sindicato, que este 11 de mayo celebró sus 62 años de fundación.

Sobre la Ley de Urgente Consideración, Rodríguezentiende que los más urgente es el empleo para la gente y que se cubran las necesidades de la población a través de las empresas públicas. Se plantea la privatización de la fibra óptica, “es como que hiciéramos un par de edificios en Punta del Este y en plena ganancia, privaticemos…