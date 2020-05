Tres mil canastas para niños y familias del baby fútbol salteño

La Intendencia de Salto, a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), brindó apoyo logístico y colaboró con personal para que, junto a la Liga Salteña de Baby Fútbol, sean entregadas las canastas enviadas por la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) a las familias de los niños que integran equipos de baby del departamento.

El coordinador del CECOED, Josué Lima, informó que este sábado realizaron la entrega de canastas a ocho clubes y durante la semana continuarán con los repartos, que también serán realizados en Belén y Constitución. Además de la logística y personal, la Intendencia se encargó de trasladar las canastas desde Montevideo a Salto.

Lima destacó que la comuna apoya también a las ollas populares y a las personas de escasos recursos, al tiempo con continúa trabajando en coordinación con varias instituciones locales y nacionales para brindar respuesta ante la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Por su parte, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Juan Ramón Guarino, detalló que el Sinae propuso a ONFI destinar 3 mil canastas para los jóvenes de Salto. Se trata de una canasta para cada niño de entre 6 y 12 años que esté registrados en el baby fútbol.

Germán Fernández, presidente de la Liga Salteña de Baby Fútbol, dijo que hay más de mil niños que no están incluidos en el beneficio de la canasta de ONFI, entre ellos menores de seis años y futbolistas del sub 17 femenino, a quienes pretenden asistir con aquellas canastas que algunas familias rechazan, considerando que, desde el organismo rector del fútbol infantil, la directiva es que se haga entrega de la canasta a la familia, lo necesite o no.

Por último, el presidente de la subcomisión de Baby Fútbol de Ceibal, Víctor Miller, dijo que su institución tiene alrededor de 180 niños y niñas en las diferentes categorías. El directivo agradeció a la Intendencia, ONFI, Sinae, Liga Salteña de Fútbol y Liga Salteña de Baby Fútbol por la deferencia para con el club y el barrio.