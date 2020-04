ANDRÉS LIMA RECORDÓ LAS RECOMENDACIONES PARA LOS ADULTOS MAYORES EN ESTA EMERGENCIA SANITARIA

Ante la pandemia de coronavirus COVID-19, las personas adultas mayores (65 años o más) y especialmente aquellas más frágiles, están más predispuestas a contagiarse y a desarrollar formas más graves y complicadas de la enfermedad.

Por ese motivo, el doctor Andrés Lima, recordó las recomendaciones que hicieron las autoridades de la salud, haciendo hincapié, en que los adultos mayores permanezcan en su casa y no salgan de su hogar, salvo situaciones extremas o de necesidad, “cuanto más permanezcan en su casa, más disminuye el riesgo de contagio”.

Señaló que, “es importante mantenerse informado, estar atentos y seguir las recomendaciones de las autoridades emitidas a través de los medios de comunicación en forma diaria; mantener contacto con familiares y amigos a través de diversos medios (llamadas por teléfono, WhatsApp, mensajes de texto, computadoras y tablets del Plan Ibirapitá); si necesitan atención médica, es mejor que soliciten médico a domicilio, hay que evitar concurrir a policlínicas o servicios de urgencias”.

Lima recordó que, no se ha descubierto un tratamiento curativo contra el coronavirus, las medidas de prevención de contagio son las recomendadas y recordó algunas de ellas: “mantener adecuadas condiciones de higiene personal y de su casa, lavarse las manos con frecuencia, no tocarse los ojos, nariz y la boca, desinfectar superficies, cubrirse con el pliegue del codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar y en caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica”.