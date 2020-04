El ministro, Germán Cardoso, dijo que no hay una fecha definida para el regreso de la actividad, pero “tienen que estar preparados”.

El Ministerio de Turismo, junto a la Cámara Uruguaya de Turismo, trabajan en un protocolo sanitario para cuando la actividad regrese a nuestro país. Según dijo el ministro de la cartera, Germán Cardoso, en declaraciones recogidas por Telemundo, son medidas que van en camino a la «nueva normalidad».

«Se prevé la acción de desinfección y medidas preventivas, en la medida que vayamos en camino a la nueva normalidad, en lo que tiene que ver con reaperturas de centros gastronómicos y establecimientos hoteleros», aseguró el ministro.

PARA LO QUE SE VIENE

Ministerio de Turismo trabaja en la futura reapertura de restaurantes y hoteles

No obstante, Cardoso aclaró que aún no hay una fecha establecida para el regreso de la actividad, pero dijo que tienen que estar preparados porque en algún momento se dará. «No tenemos fecha, quiero ser muy claro para no generar falsas expectativas, pero sí, obviamente, la determinación de estar trabajando desde ya porque obviamente en algún momento vamos a tener que dar paso a esa instancia y creemos que tenemos que estar preparados y seguir cuidándonos entre todos», afirmó.

Según informa el medio anteriormente mencionado, el Ministerio de Turismo ya tiene planeado lo que hará. En primera instancia se hará una fuerte campaña de turismo interno en los próximos meses. En una segunda instancia será de turismo de inversiones y en una tercera instancia será prepararse para la temporada de verano.

«Creemos que el mes de septiembre sería la fecha límite para poder estar analizando cómo tenemos que encarar esta circunstancia con lo que es el avance de la epidemia en los países de la región», indicó finalmente el secretario de Estado.