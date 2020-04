Hasta el momento no hemos escuchado de Blardoni ni una sola propuesta

Por Sergio Acuña Vamos Salto. Hasta el moment no hemos escuchado de Blardoni ni una sola propuesta y mucho menos como la llevaría adelante. Demagogia pura basada en una crítica permanente sin sustento de documentación respaldalte.

Dice que tiene programa pero nadie tuvo acceso al mismo.

Habla de gastar menos de lo que se recauda.

O sea que no habrán obras sociales???

Subirá los impuestos para abatir el déficit???

Como va a brindar los servicios si plantea todo el tiempo que la situación es calamitosa???

La Intendencia no es una empresa que busca ganar, ganar.

Esperamos ansiosos sus ideas maravillosas de conducir el Departamento que hasta el momento nadie las conoce.