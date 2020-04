Cuarentena

Más allá de lo poco original que pueda parecer el título, en tiempos donde la sobreabundancia de información al respecto parece ser la norma, lo elegimos porque al momento de escribir esto, miércoles 22 de abril, se están cumpliendo 40 días de haberse detectado los primeros casos de coronavirus en Uruguay. Por tanto, nos parece buen momento para intentar una síntesis de este período.

Un mes antes de ese 13 de marzo había comenzado a instalarse el actual gobierno: 15 de febrero se renovó el Parlamento mostrando la “nueva mayoría” lograda por la coalición multicolor. El 1 de marzo Lacalle Pou asume como presidente y queda instalado también el nuevo Poder Ejecutivo.

Se comenzó a visualizar pronto cuales de las medidas anunciadas en campaña electoral serían las primeras a tomar y, quizá más importante aún, cuales estaban dispuestos a impulsar a pesar de no haber estado anunciadas, que si lo hubieran hecho podría haber incidido de otra manera en dicha campaña. Asistimos entonces a la suba del dólar en mayor medida de lo que había sucedido en la región. Esto era previsible, porque entre las preferencias naturales de estos sectores políticos están obviamente los que incluyen a los grandes exportadores. Sectores estos beneficiados con la devaluación, como también lo son aquellos que especulan siendo tenedores de grandes sumas en esa moneda. Por otro lado, están los que trabajan y reciben sus ingresos en pesos. Estos son los grandes perjudicados porque ven inmediatamente los efectos en la canasta familiar. También estuvo la suba del IVA para las compras con pago electrónico, siendo éste de los impuestos más injustos porque en proporción a sus ingresos siempre pagan más los que menos tienen. Y también llegaron las subas en las tarifas públicas. Esto fue lo más difícil de entender, ya que durante todos los gobiernos del Frente Amplio (FA) machacaron desde la oposición con que estas medidas eran ajustes económicos encubiertos. Según ellos no solo no se debían aumentar, sino que se podían bajar y lo iban a hacer si llegaban al gobierno. Una gran mentira entonces.

Luego vino el coronavirus y comenzamos a sufrir la epidemia, pero también las políticas de este gobierno respecto a cómo enfrentar la crisis sanitaria. Lo primero: tenemos un gobierno que no dialoga, que está dispuesto a concentrar todo el poder. Para eso cuenta con el respaldo incondicional de los grandes medios de comunicación. Luego la opción clara y firme: los costos los pagan los trabajadores, al capital no se toca. “Gobierno solo pa’ ricos” cantó una murga. Propuestas alternativas muchas, del PIT-CNT y la “Inter social”, del FA y de la Universidad. Serias y fundamentadas todas. Pero no, la respuesta parece ser “aquí mando yo” y punto. Si es cierto aquello que “de estas salimos todos juntos”, es necesaria otra actitud obviamente.

Al momento de disponernos a escribir esto nos llega la noticia de la condena a José Nino Gavazzo, 25 años de prisión, por ser corresponsable del asesinato del maestro Julio Castro, quien fuera secuestrado el 1 de agosto de 1977 y ejecutado pocos días después de un tiro en la nuca, luego de haber sido cruelmente torturado. Debemos recordar que los restos de Julio Castro fueron desenterrados en un predio militar en el año 2011, como consecuencia de la decisión del gobierno del FA de entrar a los cuarteles y buscar restos de desaparecidos (cuestión esta que los gobiernos de derecha anteriores se habían negado a hacerlo). La Justicia tarda, demasiado a veces, pero llega.

Personajes como este, que secuestraron, torturaron a quién no podía defenderse, robaron niños y asesinaron, siempre con el respaldo institucional de la dictadura, es a los que defiende el senador Manini cuando se pregunta: “¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios y violando sus derechos humanos?”

Sensación ambigua nos produce esta noticia. Por un lado, la tranquilidad de saber que se hace justicia. Por otro la tristeza que provoca recordar tantos crímenes cometidos y tantas víctimas sufrientes. Para que esto no ocurra nunca más, sigue siendo imprescindible Memoria, mucha memoria, saber la Verdad de lo que pasó y Justicia, siempre Justicia pase el tiempo que pase.

Daniel Dalmao.