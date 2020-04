Trabajadores de la Construcción necesitan carné de salud, Intendencia del FA con la Policlínica cerrada.

A nuestro domicilio llegaron con gran preocupación trabajadores de la construcción. Entre la alegría que tenían que el sector recomenzaba su actividad y la tristeza de que no los aceptaban sin carné de salud de trabajo. Siempre acostumbraron sacar este documento en la Policlínica de la Intendencia de Salto. Hace unos días leemos la nueva resolución del Intendente Noboa que las dependencias seguirán cerradas hasta el 30 de mayo.

Realmente no sabemos si ha sido peor la enfermedad o el remedio respecto a los dos intendentes Lima/Noboa. La insensibilidad de no declarar esenciales servicios como la Policlínica y el Cementerio donde incluso redujeron el horario de servicios, es de no creer.

El Hospital con otras prioridades sanitarias al igual que el CAM.

Y la gente necesitando trabajar para paliar la baja de ingresos que trajo esta pandemia, sumado a la falta de trabajo, sumado a la informalidad y a las consecuencias generales del aislamiento social.

Gracias a los medios de Comunicación, porque no podemos reclamar las necesidades de los salteños ni siquiera en nuestro ámbito natural que es la Junta Departamental porque también está sin sesionar.

Ambos brazos del Gobierno Departamental, con medidas sanitarias adecuadas podrían recibir inquietudes de los ciudadanos sin llegar al extremo de convertirse en Taperas.

Edil Maestra María de los Ángeles Márquez Rossi.