Por Alberto Demora Vamos Salto:

DR.ALBISU:Es HORA QUE SALTO GRANDE PUEDA RESARCIR A SALTO Y LA REGIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS.

Ud. Que hace saber a todo el mundo que es amigo del Sr.Presidente

debe tomar conciencia.

Comencemos por algunos planteos a los que debería dar curso rápidamente como Presidente en CTM y en beneficio de todos los salteños a quienes Ud. pretende gobernar:

Abaratamiento del costo de las facturas de electricidad que muchas familias hoy no pueden pagar teniendo el servicio cortado,muchos » colgados» de las redes públicas,algo que no se justifica pero que es la única solución en estos momentos de crisis.

Poder mitigar el efecto de las inundaciones con un mejor manejo y control de las maniobras de la represa.

Por lo mismo volcar mayores recursos para terrenos y viviendas para los afectados.

Encarar seriamente el problema grave de la erosión en nuestras costas.

Debería proponerse destinar recursos del Fondo Salto Grande al Comité de Emergencia que CTM integra..Hasta ahora no lo hemos escuchado decir

que se vuelque dinero para estos casos.

Salto también puede dar un gran salto al Desarrollo trabajando por la navegabilidad del Rio Uruguay para sacar la producción local y regional hacia los mercados.

Si decidió asumir la Presidencia en CTM Salto necesita que trabaje con dedicación por estas cosas.En estos años la verdad que no le hemos conocido aportes importantes de su parte para el Departamento.

Es hora de luchar para que Salto Grande vuelque sus recursos en la región.

ALBERTO DE MORA

LISTA 20115 VAMOS SALTO