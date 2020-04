Por Sergio Acuña: Ni el más pesimista podría pensar que la Coalición se rompería en el corto plazo. Pues en Salto ni siquiera empezó luego de que la dirigencia Nacionalista no cumpliera con los standares de lo que significó una posición del Partido Colorado respetando y militando por el acuerdo en todo el País en el Balotage.

No estamos arrepentidos de haberle dado el voto al Dr Lacalle Pou y apoyamos las acciones de Gobierno de la Coalición que se vienen llevando adelante, teniendo en cuenta la situación de pandemia mundial.

De cualquier manera ésta situación no nos debe cegar al punto de ser sumisos y no advertir que a pesar de haberse decretado el Estado de Emergencia a partir del 13 de marzo próximo pasado, se vienen gestando varias acciones de carácter político partidario impulsadas desde la dirigencia del Partido Nacional a nivel Departamental.