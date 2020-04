“JUNTOS POR SALTO”: EDUARDO VARELA MINUTTI APOYA LA REELECCIÓN DE ANDRÉS LIMA INTENDENTE

Eduardo Varela Minutti, con sus jóvenes 32 años de vida, decidió hace algunos meses, juntar a salteños de todos los colores políticos en una corriente llamada «Juntos por Salto», apoyando reelección a la Intendencia de Andrés Lima.

Consultado por los motivos que lo llevaron a apoyar a Lima, siendo nieto del exintendente Néstor J. Minutti, explicó que siempre vio la política de una forma especial. “No tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo, pero si puedo saber de él por gente de todos los partidos políticos, eso me deja en claro que no importan los fanatismos partidarios, lo que importa es hacer buenas gestiones para todos, no para algunos, eso fue lo que caracterizó el gobierno de Nestor J. Minutti”.

“Andrés (Lima) me dio la esperanza de poder trabajar juntos, con ideologías distintas -enfatizó-. Hace un año y medio atrás cuando golpee las puertas de la Intendencia con un proyecto, no me preguntó de qué partido político era, se preocupó y me dio para adelante. Luego empecé a observar cómo se manejaba y vi un intendente preocupándose y ocupándose de todos los temas”.

Eduardo Varela Minutti, dijo que su vocación por la política, lo lleva a luchar día a día con su corriente denominada “Juntos por Salto”, con un grupo humano increíble, luchando por la reelección de Andrés Lima, y por un Salto unido y sin tantas divisiones.

“Tengo la esperanza de que este difícil momento como el que nos toca vivir hoy con la pandemia del Covid-19, nos permita estar más unidos, para trabajar todos juntos por la gente. Debemos hacer un profundo trabajo para mejorar calidad de vida de la gente de los barrios y estar cerca del interior del departamento” concluyó.