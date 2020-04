CUANDO NO TENES IDEALES, TERMINAS SIENDO UN OPORTUNISTA

Por Enzo Paique: Está mal en la actividad política tener memoria selectiva, algo así como olvidarse de lo que te conviene, porque los archivos siempre resisten y a quien le fue conveniente olvidarse, termina siendo poco y nada creíble.

Durante mucho tiempo tuvimos que ver agresiones, si, agresiones, de quienes recurrieron constantemente y como único tema de campaña al ingreso de funcionarios y al déficit de la Intendencia. Nos ayudaron con el tiempo a explicar ese déficit que reconocen en la presupuestación que dejó el gobierno de Fonticiella – Gabrielli y que generó serios inconvenientes con ADEOMS, cómo se muestra en las imágenes que adjunto y donde no lo decimos nosotros, lo dicen quienes se olvidaron.

Esos mismos, que hoy tiran la piedra desde afuera y esconden la mano, pero que supieron ocupar cargos de dirección en gestión administrativa y hasta en la Secretaría General por lo que no pueden decir que no sabían o no conocían eso que pasaba y que describen con tanta oscuridad. Al final, es de lo único que han hablado durante todo este tiempo, mientras nosotros nos ocupamos de corregir errores y de ser mejores, de proponer, no es por casualidad que ganamos la elección interna y somos la principal fuerza política de la oposición en Salto. No somos lo que salimos terceros corriendo con el caballo ganador y conformándonos con premios consuelo.

Otro dato al que tuvieron y tienen acceso es a la inversión de más de 100 millones de dólares en obra pública, sumen la privada por la cual se trabajó y recuerden, y si no recuerdan miren los archivos, que no da el espacio para mencionar tanta obra que se inauguró en un solo período.

Por último y por un poco de respeto a cuando hablan de los amigos de tal o cual, allí hay personas que trabajaron dignamente y en los rubros más bajos para cumplir con tareas que nadie cumplía en la Intendencia. Personas con integridad humana, muchos a los que les quitaron lo que era suyo, otros a los que aún son víctimas de persecución política y por quienes no levantaron una sola voz u opinión por ellos, ni siquiera por los que eran “amigos” suyos.