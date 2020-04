LA VERDAD, PAPÁ!!!

Por Esc. Gustavo Varela: La “Teocracia” es aquel “sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de algún Dios, según ellos afirman, ejercen el poder político”. El sistema en si mismo no debería de tener mucha significación, si no estuviera sostenido por el fanatismo y la irracionalidad, que esos líderes y los seguidores de esos “líderes” (?) le imprimen a su accionar, para desarrollarse y sostenerse en el poder.-

Días pasados, escribí una columna de opinión, donde expresé que los últimos dos gobiernos que tuvo Salto, lamentablemente fueron idénticos en su forma de administrar (léase dilapidar) los recursos que tuvieron a disposición, y que llevaron a perder la oportunidad de desarrollar al Departamento.- Priorizaron el gasto en el “amiguismo político” antes que en la inversión productiva.- Eso llevó a que se me tildara de ser una mala persona, mentiroso, traidor y un sinfín de adjetivos, que son típicos de quienes no quieren o no pueden analizar y estudiar los temas como corresponde, y se engañan a sí mismos, negando hasta lo innegable.-

Van acá unos números que sustentan mis afirmaciones:

Comparando pesos ajustados por inflación, para evitar discusiones, podemos afirmar que Fonticiella dejó un costo salarial de $ 1009 millones, que representaba un 63 % de los ingresos municipales, y que dejó para pagar una readecuación salarial que significó, en el peor de los casos $ 206 millones por año, más. El punto es que por encima de eso, el intendente Coutinho gastó $ 160 millones más por año, llevando la masa salarial hasta un 79 % de los ingresos, o sea, 798 millones fue el costo salarial del ingresos de los amigos, a la plantilla municipal, cifra equivalente al endeudamiento o déficit dejado en su período.

A su vez, el intendente Lima, quien despidió a los amigos de Coutinho para poner a los suyos, llevaba gastado, en sus amigos reitero, hasta el 2018, $.896 millones, lo cual equivale también, al aumento del déficit municipal o endeudamiento de su período.

Y aclaremos, por si acaso algún distraído quiera argumentar en contrario, que en estas cifras, no se incluye la fiesta de la readecuación que Fonticiella le dejara de herencia a Coutinho.-

Miremos otros datos de ambos períodos.

Porcentaje de Rubro 0 (salarios de la Intendencia) con referencia a los ingresos totales de cada año.-

FONTICIELLA COUTINHO LIMA

2009—-63%

2010 63% 2015 72%

2011 69% 2016 63%

2012 79% 2017 71%

2013 74% 2018 65%

2014 74% 2019 ???

Nótese la similitud de los gastos en sueldos con relación a los ingresos de ambos ex Intendentes, y los porcentajes con relación a los ingresos Esto hace reafirmar lo expresado en mi columna pasada, y es que ambos se dedicaron a gastar los recursos en equipos políticos y no en obras para la gente.-

Llevaron a cabo realmente un fiesta “política partidaria” y la factura se la enviaron a los contribuyentes.-

Son responsables de sus actos, porque decidieron, voluntariamente, llevar adelante esos actos.-

Por eso, no es bueno ver en la actualidad, a ex jerarcas, casi llorisqueando o puchereando ante la opinión pública, para hacerse ver como víctima de alguna conspiración del mal, que creen ser atacados por fuerzas ocultas que les desean el mal, siendo que ellos se creen, como decía al principio de la nota, representantes de los Dioses en la tierra.-

Serrat tiene una canción muy linda, titulada “Sinceramente tuyo” en uno de cuyos párrafos expresa “Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio”.

No hay que enojarse con la verdad.-

Ella es nada más ni nada menos que eso.-

La verdad.-