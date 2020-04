El Esc. Gustavo Varela sigue derrapando.

Por Sergio Acuña Vamos Salto: Bueno, por lo visto el Escribano Gustavo Varela sigue derrapando.

Como en su anterior comentario sobre las finanzas de la Intendencia (de la cual él participó como Director) omitió maliciosamente datos que inducen al error al lector, ahora sale en tono más bajo pero intententando continuar con su discurso espurio.

Pretender comparar y atribuir similitudes a las Administraciones de Coutinho y Lima en cuanto a Inversión, obras y necesidad de Funcionarios, realmente es una burla a la inteligencia de la gente. Debería al menos enumerar las obras de uno y otro para que el comentario no sea vacío de contenido y carente de veracidad.

Hablar de porcentajes del rubro Cero como si el Escribano se hubiera desempeñado como Director en forma honoraria, es decir sin cobrar su sueldo durante los 5 años, es al menos irrespetuoso para con los Salteños. Pareciera que su remuneración no estuviera contemplada en los porcentajes que expone.

Mientras se desempeñó como Director no puso reparos de ninguna clase de decisiones tomadas ya que de hacerlo debió dar un paso al costado si no era escuchado en su planteo.

Además Escribano, me extraña y debo decirlo me desiluciona, que una persona como usted preparada, docente, exponga datos a la opinión pública sin citar ninguna fuente que avale sus afirmaciones. Porque como bien lo afirma en su publicación, usted tampoco es representante de ningún Dios y su palabra no será tomada como santa.

A mi me gustaría escuchar cuales fueron sus aportes como integrante del Gabinete que tuvo el privilegio de integrar en la Administración Coutinho.

Por ahora sólo ha enumerado críticas que lejos de beneficiarse personalmente cada vez se desacredita más.

No es bueno subestimar a la gente.

No hemos visto una sola propuesta y menos aún un plan de Gobierno de su colectividad.

Sin tener formación política no es difícil darme cuenta que el PUEBLO elige y confía en la capacidad, empatia y compromiso de sus gobernantes y sobre todo en las buenas Personas. Por algo cada uno está y ha llegado a lugares a donde la GENTE lo a puesto.