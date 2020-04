Senador Germán Coutinho “Es la vida que me alcanza

Hace pocos días, el 1ro de Abril, cumplimos 50 años y desde que estamos en la actividad política hemos vivido todas las etapas. Ya desde niño en esas ocasiones acompañando a nuestro padre, comenzábamos a vivir lo que era la militancia partidaria. En esa oportunidad todavía retengo con mucha vigencia la inolvidable victoria del NO en el 1980 y las elecciones en plena dictadura, donde estando proscriptos los números se participaba con letra y nuestro Partido tenía una fuerte presencia en Salto, principalmente desde la JAE, la JAK y la JAI, que son las que más recuerdo. La primera elección nacional y departamental después de la dictadura nos agarró en plena adolescencia, pero no por eso dejamos de tener una activa participación inolvidable que nos dejó muchos aprendizajes para todo lo que se iba a venir después.

Ya entrando en nuestra juventud y sobre fines de la década del 80, tuvimos una activa participación gremial y política. Gremial presidiendo varios años la Asociación de Estudiantes Osimani y Llerena y participando activamente en la Federación de Estudiantes del Interior. En esa etapa de nuestra vida y a pesar de tener una gran admiración por el Doctor Almilcar Vasconcellos, nuestra decisión fue vincularnos a la lista 15 que lideraba Jorge Batlle. Participamos activamente apoyando al Doctor Batlle en la interna partidaria que definió su candidatura a la presidencia, cuando en el Partido se decidió definir en las urnas si era Jorge o Enrique Tarigo el candidato para las elecciones de 1989, elección nacional que ganó el Partido Nacional. En principios del 90 Jorge se distancia anunciando su retiro de la actividad y con eso bajó muchísimo nuestra participación. Hasta que faltando muy poco para las elecciones del 94, cambió de opinión y fue candidato a la presidencia en una gran decisión porque a ley de lemas, con Jorge como candidato, el Partido Colorado volvió a la victoria y a la presidencia del país otra vez en manos de Sanguinetti. Esa elección fue la peor de la historia de Jorge que igualmente llegó al Senado de la República, pero lo más interesante para nuestra vida fue como nos convocó al otro día a empezar a trabajar para las elecciones de 1999, elección que ganamos en segunda vuelta cuando ya regía la reforma electoral vigente desde 1996.

A partir de ahí las otras etapas de nuestra vida política ya son más conocidas. Cinco años en la Intendencia de Salto en el gobierno de Malaquina, Diputado y Senador en el 2009, Intendente en el 2010, Senador en el 2014 y en el 2019. Estos logros, algunos de ellos históricos como el de estar tres veces consecutivas en el Senado de la República en forma directa y haber ganado por primera vez la elección departamental con otro partido gobernando a nivel nacional, ha sido gracias al apoyo de nuestra familia, de dirigentes y de miles de salteños.

Hoy en esta etapa tan difícil de la situación mundial, nacional y departamental, nos vuelve a encontrar nuevamente intentando ser el Intendente de Salto y en el momento justo de nuestra vida, donde como les comentaba, adquirimos mucha experiencia, habiendo trabajado mucho en evaluar el poder seguir potenciando todo lo que hicimos bien y todos los logros, y también haber corregido todas las cosas que se hicieron mal. Conformamos un gran equipo técnico para tener un gran Programa de Gobierno. Con mucho respeto, tenemos la mejor fórmula. Contamos con el respaldo de más de 30 listas y de 27 candidatos a Alcalde, referentes barriales y en todo el interior, referentes en cada uno de los temas más importantes del Departamento de Salto. Queremos trabajar en esta actividad como lo hicimos siempre, los que me conocen saben que jamás voy a entrar en discusiones que no lleven a soluciones. Los que me conocen saben que tengo un dicho que “para pelear se necesitan dos”. Los que me conocen saben que mi sector y la actividad política generan oportunidades, muchas de ellas con decisiones que lideré, impulsé y firmé, tanto en mi colectividad como en el Departamento en sí. Eso incluyó tomar decisiones para que más gente tuviera diferentes responsabilidades, todo eso me llena de satisfacción y estoy trabajando para seguir haciéndolo. Todos los aportes con críticas constructivas los hemos tomado en diferentes instancias con salteños de bien, porque en Salto somos pocos, nos conocemos todos y al final del día siempre nos encontramos para hablar, intercambiar, criticar y explicar.

En este escenario de campaña de hoy y con mucha humildad, es una realidad que tenemos el potencial como para volver a ganar la elección y es por eso las reiteradas agresiones de diferentes actores que pertenecen a diferentes colectividades y que apoyan a candidatos que tienen nuestra misma aspiración. A ellos les reitero que no vamos a entrar en discusiones y sería bueno que construyan en estos momentos tan difíciles y sino, porque saben que puede ser una buena alternativa, que le pidan a sus líderes y referentes que debatan conmigo. Yo estoy a la orden.

Nos parece que es importante que toda esa energía que usan en intentar dividir, la usen en convencer a sus candidatos a debatir sobre todos los puntos que critican, que opinión tienen realmente y así le estaremos haciendo un gran aporte a la política. Va a ser muy bueno para todos y principalmente para el Departamento y el país de que a quienes ellos siguen, los convenzan de que se sienten a debatir e intercambiar con nosotros sobre todas las opiniones que quieran revertir. Yo estoy.