Manini, la coalición de gobierno y la degradación de la Democracia

Por Daniel Dalmao. Ayer (martes 14 de abril de 2020) en el Parlamento, el Senador Guido Manini Ríos defendió a los que torturaron y asesinaron durante la dictadura y atacó, una vez más, a la Democracia uruguaya.

Haciendo uso de un espacio en la “media hora previa” de una sesión del Senado (en esta instancia los demás senadores no pueden responderle, no se genera debate y no se toman resoluciones, tampoco él podría haber hecho alusiones personales y/o políticas) cuestionó que se haya procesado y detenido al ex militar Lawrie Rodríguez. Según el Senador, se violaron los derechos humanos de esta persona por ser alguien de avanzada edad y que padece determinadas enfermedades. Extendió sus críticas al Poder Judicial por sus decisiones en otros casos de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) preguntándose “¿Hasta cuando se procesarán a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”. Según el mismo Senador el Poder Judicial (PJ) ha actuado “buscando venganza más que justicia”.

¿A quién o quienes se está defendiendo? Lawrie Rodríguez fue procesado por el asesinato de Iván Morales, un joven de 26 años que estaba exiliado en Argentina y que había viajado en 1974 a Montevideo para conocer a su hijo. A Iván lo detuvieron y lo mataron en la tortura. Está acusado también en este caso otro reconocido torturador como es Manuel Cordero, preso en Argentina y cuya extradición se ha solicitado. Rodríguez está acusado además por su participación en otros asesinatos como es el caso de la salteña Silvina Saldaña. Pero Manini defiende además a muchos otros torturadores, gente que robó, secuestró niños, violó mujeres y también a varones adolescentes. De esa calaña de gente hablamos.

Estamos, sin duda, ante un hecho gravísimo. Es grave, y peligroso, porque ataca desde el Poder Legislativo a otro poder del Estado cuya independencia es indispensable defender si pretendemos preservar nuestra Democracia. Es grave porque defiende y justifica acciones y hechos aberrantes que nunca debían haber ocurridos. Es grave porque el protagonista de este suceso es el líder de un partido que integra plenamente este gobierno. Es grave porque algunos integrantes del gobierno ya lo han respaldado (caso del senador Botana del Partido Nacional) y otros muchos han callado.

¿Cuál es el precio de obtener y mantener el poder político? ¿Cuánto están dispuesto a “pagar” los partidos integrantes de la coalición multicolor? Porque sin Manini y su partido no serían gobierno. ¿Todo vale? ¿El sueño de un niño de ser presidente como su papá, justifica todo esto? ¿O es que el verdadero poder, el económico, necesita a toda costa tener a sus representantes en el gobierno? ¿Cuánto estamos dispuesto a soportar los uruguayos?

Hechos políticos como este, generado por un legislador, intentan rebajar, degradar la calidad de la Democracia. Los que estamos convencidos que es así, nos resta actuar enfrentándolo desde cada lugar donde estemos. No podemos, por lo menos nosotros no queremos, ser parte del silencio cómplice.