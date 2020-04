EL GOBIERNO NACIONAL NO TOMÓ EN CUENTA EL PLANTEO DE EXONERAR O SUBSIDIAR LAS TARIFAS PÚBLICAS Y ADEMÁS MANTUVO EL AUMENTO

Hace unos 15 días, a raíz de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país -y particularmente Salto-, por la presencia del virus COVID 19 (coronavirus), el diputado Dr. Álvaro Lima, presentó una propuesta en el Parlamento para que se exonere de pago o se subsidie con un importante descuento las tarifas de UTE, OSE o ANTEL, durante los meses de marzo y abril del corriente año y mientras dure la emergencia sanitaria.

Y no fue solo Salto que realizó esta propuesta, sino que otras instituciones de diferentes partes de nuestro país, formularon planteos similares.

El Gobierno Nacional no solo no tomó en cuenta el planteo en este momento tan difícil, sino que, además, mantuvo el aumento de tarifas públicas que comenzaron a regir el pasado 1° de abril.

El aumento que ya está vigente en las facturas de OSE, corresponde al 10,7 %, UTE aumentó el 10,5 % y ANTEL tiene tres aumentos diferentes: para telefonía fija, el aumento fue del 7,5 %, en telefonía móvil (celulares) 9 % y en el caso de Internet, el aumento llegó al 12 %.