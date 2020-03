Hola Francisco Blardoni

Como candidato que eres te pregunto públicamente, y espero una respuesta pública.

Propusiste rebajar el sueldo del próximo Intendente.

Ahora propones que al actual Intendente se rebaje el 20% del salario por la pandemia, que está perfecto !!!

Ahora… Mi pregunta que no es solo de ahora por la pandemia, si no de meses atrás. Espero no tergiverses.

¿Le propusiste alguna vez al otro candidato a la intendencia por el #PartidoNacional #CarlosAlbisu que se rebaje el sueldo como delegado de CTM?

De ese sueldo también se puede ahorrar si no lo sabías.

Rodrigo Damián Silva

Candidato a Edil Lista 315 Vamos Salto

En el caso de que aún no lo hayas hecho ¿esperas algo?