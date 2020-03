Apago la luz y Caceroleo no porque esté en contra del Gobierno que hace 20 días que asumió y todas esas maringoches.

Por Juan Carlos Gomez: Caceroleo porque frente a la enorme crisis que enfrenta nuestro pueblo no veo medidas que realmente atiendan la situación de los más necesitados. De los sin techo, sin laburo, sin posibilidad de acceder a un plato de comida digno.

No me miro el ombligo, no pido nada para mi..si para la gente que realmente está pasando mal producto de la crisis y la insensibilidad.

Las medidas que se han anunciado en la mayoría de los casos protegen los intereses de los empresarios y el gran capital.

Mientras aumenta día a día la cantidad de Trabajadores despedidos, muchos sin seguro de paro ni cobertura social, otros tantos desempleados sin la más mínima protección.

217 casos de coronavirus, y el pretexto de que no se toman las medidas de Aislamiento General pensando en los jornaleros, cuentapropistas, monotributos, etc.. los que dependen del día a día, los que dependen unicamante de sus ingresos diarios ( con los cuales se hace demagogia y se los pone como excusa ), los que más están sufriendo las consecuencias, viendo significativamente reducidos sus ingresos, en algunos casos casi a cero.

Pero por otro lado el Gobierno que dice caminar del lado de los más vulnerables aumenta las tarifas públicas, el dólar ( sin el más mínimo control del estado), los combustibles y alimentos.

Ya se ven por todos lados ollas populares y cientos de personas haciendo cola por un plato de comida.

Cuanto más se extienda esta situación más dificultades, mientras los casos de coronavirus siguen aumentando, el tiempo es relativo según las necesidades.

Ahora cuanto tiempo seguirá instalada la situación de no tomarse medidas contundentes?

A quien beneficia toda esta situación?

Realmente se está pensando en los más necesitados?

Que pasa con la gente que no tiene de donde sacar para pagar alquileres, cooperativas, prestamistas o las propias facturas de las tarifas públicas?

De eso no habla el Gobierno!!!!!

Los trabajadores no pretendemos generar brechas, ni divisiones, si que nos escuchen y se tomen medidas acordes a la situación.